«Ходил, кашлял, делал вид, что все нормально, — оказалось, коронавирус» 1 5.05.2020, 22:54

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Фото: Reuters

Односельчане сами вызвали скорую подозрительному соседу.

Подозрительность произрастает из специфики нынешних времен. Болеть никому не хочется. И признаваться — видимо, тоже. Но что делать, когда рядом находится человек со всеми признаками коронавируса, информация о которых есть везде, и никак не собирается влиять на ситуацию. Читательница onliner.by Ольга рассказала такую историю. В деревне под Ивьем односельчане вызвали скорую подозрительному соседу.

Ольга рассказывает.

— Ивье — место, в котором все друг друга знают. Рядышком деревня — там все друг друга знают еще больше. В начале апреля коронавирус подтвердился у местного фельдшера. Проверяли местных жителей, у кого-то COVID-19 подтвердился, у кого-то нет. Ну, научились жить с этим.

И вот недавно на дачу приехал мужчина из Минска. Приехал и приехал, но почему-то постоянно кашлял. Понятно, в нынешнее время это обратило на себя внимание. Местным стало тревожно. Сам источник кашля никак не реагировал. Тогда скорую вызвали соседи. Оказалось, у дачника коронавирус.

— В итоге его забрали в инфекционку Ивья. Человек, выяснилось, понимал: что-то не так. Но даже не пошевелился, чтобы обезопасить окружение. В итоге деревню снова отправили на проверки. Возмущению местных жителей нет предела. Мало того что подверг опасности окружающих, так еще и занял место в больнице. И это деревня — там население возрастное.

Почему так? Может, он считает, что бессмертный? Ну, пусть он бессмертный, остальные-то не факт. Призывать к совести таких людей бесполезно, наверное. А вот применение штрафных санкций вполне заставило бы задуматься.