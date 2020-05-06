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Reuters: США исключили Россию из глобального проекта по добыче ресурсов на Луне

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  • 6.05.2020, 7:42
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Reuters: США исключили Россию из глобального проекта по добыче ресурсов на Луне
иллюстрационное фото charter97.org

Стратегический план носит название «Соглашения Артемиды».

Администрация президента США разрабатывает проект нового международного соглашения по добыче ресурсов на Луне, в который планируется включить несколько стран-партнеров, за исключением России. Об этом сообщает Reuters ссылкой на источники, знакомые с процессом подготовки документа (перевод - РБК).

По данным агентства, договору планируется присвоить название Artemis Accords («Соглашения Артемиды»). Проектом предусмотрено создание «зон безопасности» вокруг будущих баз на Луне с целью предотвращения ущерба или вмешательства со стороны стран-конкурентов или компаний, работающих в непосредственной близости.

В договоре также упомянуты правила в рамках международного законодательства, на основе которых компании, ведущие добычу на Луне, смогут устанавливать над этими ресурсами права собственности.

Один из собеседников агентства подчеркнул, что в основе договора не лежат территориальные претензии США. По его словам, зоны безопасности позволят осуществлять координацию между осваивающими космос странами, не объявляя территорию технически суверенной. «Идея в том, что если вы собираетесь приближаться к месту проведения чьих-либо операций и вокруг них установлены зоны безопасности, вам нужно заранее связаться с тем, кто проводит операцию, и обсудить, как вы можете сделать это безопасно для всех», — сказал источник издания.

По данным Reuters, союзники США пока не ознакомились с данным проектом. Вашингтон рассчитывает в ближайшие несколько недель ознакомить с планом ряд государств, среди которых — страны Евросоюза, Канада, Япония, а также Объединенные Арабские Эмираты.

Источники агентства отмечают, что на первоначальном этапе Россия не рассматривается в качестве партнеров США, в том числе из-за позиции Пентагона. В частности, американское военное ведомство обеспокоено угрожающими маневрами российских спутников. В этой связи оно выступает против участия России в данном проекте.

Собеседники Reuters пояснили, что речь не идет об установлении США и их союзниками суверенитета над какими-либо территориями на Луне.

В начале апреля президент США Дональд Трамп подписал указ в поддержку коммерческого освоения ресурсов на Луне и других небесных телах. В документе указывалось, что космос как юридически, так и физически служит «уникальным пространством для деятельности человека и США не рассматривают его в качестве всеобщего достояния», поэтому политика страны должна быть направлена на то, чтобы «стимулировать международную поддержку добычи и использования ресурсов в космосе».

В марте 2019 года Трамп потребовал «любой ценой» отправить американцев на Луну, дав на это NASA пять лет. Впоследствии ведомство анонсировало космическую программу «Артемида», которая предусматривает несколько этапов: высадку экипажа с первой женщиной на Луне и полеты на спутник с созданием на нем инфраструктуры. На этот проект президент пообещал выделить NASA дополнительно $1,6 млрд. В сентябре того же года к программе присоединилась Австралия.


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