В разгар эпидемии COVID-19 сменили главврача больницы в Новополоцке 12 6.05.2020, 7:53

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Ирина Шеменкова

Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Это уже третья по счету отставка в среде медицинского руководства Витебской области.

В Новополоцкой центральной городской больнице — новый главврач. Вместо Сергея Некрасова, который руководил медучреждением 9 лет, эту должность заняла его заместитель Ирина Шеменкова. Об этом сообщает «Новополоцк сегодня».

Ирина Шеменкова получила новое назначение 5 мая — по распоряжению городской власти. Почему сменилось руководство больницы, городская газета не сообщает.

Напомним, в Новополоцке коронавирусом заболели 13 медиков.

Новому главврачу — 50 лет. Карьеру Ирина Шеменкова начала карьеру в Полоцкой городской больнице, где работала терапевтом, радиологом. Затем заведовала здесь терапевтическим отделением, была замом заведующего по медчасти. В октябре 2018-го перешла в Новополоцкую центральную горбольницу — на должность заместителя главного врача по амбулаторно-поликлинической работе.

Больницей в Новополоцке ранее заведовал 62-летний Сергей Некрасов. Он пришел на эту должность в 2011 году.

Отставка Некрасова — уже третья по счету в среде высокого руководства в медицинских кругах на Витебщине.

Напомним, 30 апреля сняли с должности главврача Витебской городской клинической больницы скорой медицинской помощи Сергея Лазаря. Ему предложили несколько вариантов работы — в том числе руководителем, отмечают в облздраве.

Поменялся и начальник облздрава. Ранее им руководил Юрий Деркач — «сенатор», доктор медицинских наук, профессор, уроженец Брестской области. С 7 апреля этот пост занимает витеблянин Михаил Вишневецкий, бывший заместитель начальника управления здравоохранения Минского облисполкома.