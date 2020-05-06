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«Из-за нехватки средств защиты врачи умирают, какой позор!»

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  • 6.05.2020, 8:05
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«Из-за нехватки средств защиты врачи умирают, какой позор!»
Фото: Александр Ощепков / NGS.RU

Правда о состоянии российских больниц в разгар эпидемии коронавируса.

"Во время коронакризиса российским больницам не хватает персонала и материально-технических ресурсов. Граждане помогают предотвратить коллапс. Власти резко реагируют на критику", - пишет немецкое издание Die Zeit (перевод - inopressa.ru).

"Маски со степенью защиты FFP3, пластиковые очки, белые защитные костюмы с капюшоном: за месяц Светлана Баскова стала экспертом по защитной одежде во время эпидемии коронавируса. И охотницей за ней", - повествует журналистка Ютта Зоммербауэр.

"Ее миссия началась четыре недели назад. На своей странице в Facebook она опубликовала крик о помощи своей подруги-врача и попросила знакомых финансово поддержать покупку средств защиты. С тех пор она почти каждый день в пути - потому что к ней обратились многие другие плохо оснащенные медработники".

Светлана Баскова - режиссер и руководительница школы современного искусства, но из-за коронакризиса эта работа приостановилась. "По оценке Басковой, она закупила медицинские товары на сумму около 24 тыс. евро в пересчете на европейскую валюту. Она помогает там, где наблюдается крайняя нужда. Например, группам санитаров, которых отправляют к людям, подозреваемым на коронавирус. "Они защищены меньше всего, хотя находятся на передовой", - пишет издание.

"Материально-технического обеспечения не хватает и в обычных клиниках, которые недавно были подготовлены для коронавирусных пациентов. (...) Из-за нехватки средств защиты врачи умирают, написала Баскова в Facebook. "И это просто СИЗ! Какой позор!", - передает ее слова издание.

"Даже если количество случаев заражения растет и за пределами столицы, Москва - на долю которой приходится более половины всех случаев - остается эпицентром эпидемии. Согласно оценкам, вирусом может быть заражено 2% населения города, около четверти миллиона человек. Вирус не пощадил и правительственную верхушку: после премьер-министра Михаила Мишустина Covid-19 заболел и министр строительства Владимир Якушев", - говорится в статье.

"Рассказы Светланы Басковой о дефиците в больницах перекликаются с другими сообщениями, которые, зачастую анонимно, публикуются в соцсетях и независимых СМИ. Создается впечатление: российское государство подготовлено к коронакризису не так хорошо, как оно утверждает", - отмечает Зоммербауэр.

"Впрочем, власти уверяют, что контролируют ситуацию. Недавно была открыта новая инфекционная больница, все больше отделений перепрофилируют для приема пациентов с коронавирусом, запланировано создание других временных клиник. (...) Но в то время как отдельные больницы хорошо оснащены, в других не хватает самого необходимого. В московской инфекционной больнице в Коммунарке несколько медсестер уволились после того, как не получили обещанные премии. Они тоже критиковали, что в больнице не хватает средств защиты".

"Из-за нехватки персонала в московских клиниках приходится помогать нескольким сотням студентов-медиков, даже в так называемой "красной зоне", то есть в отделениях с коронавирусными пациентами. На этой неделе власти легализовали привлечение студентов, согласовав это с медицинскими вузами. Студентам старших курсов они обещают выплатить финансовую компенсацию в размере 1,2 тыс. евро в пересчете на европейскую валюту. Но на деле они получают гораздо меньше, сообщают студенты".

"Многие врачи, к сожалению, уже преждевременно ушли из жизни, многие сами лежат на больничных койках, и сегодня нет четкой программы их замещения в случае нехватки кадров", - прокомментировал ситуацию депутат Госдумы от фракции либеральных демократов и председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов".

"Всеобщее внимание привлекли и суициды врачей в связи с пандемией. Возможно, они совершили их в отчаянии после местных вспышек заболеваемости, в которых обвинили их: персоналу нескольких больниц в стране пришлось уйти на карантин или проходить лечение, так как вирус распространился среди сотрудников".

"В списке памяти в интернете собраны имена медработников, скончавшихся во время пандемии. На данный момент в списке значатся 85 записей. Впрочем, не все указанные в нем люди умерли от вируса, администраторы сайта не проверяют информацию. Однако этот онлайн-список, несомненно, показывает одно: в России царит большое всеобщее недоверие к официальной статистике властей", - указывает издание.

"(...) Кремль сделал выговор врачам, которые публично попросили о помощи, назвав это неприемлемым. О дефиците, по его мнению, необходимо оповещать органы здравоохранения".

"Какие отношения с властями у Светланы Басковой? Они, "слава Богу", пока не обратили на нее внимания, говорит она. "Я надеюсь, они поймут, что я просто оказываю помощь". На ее подтверждающих фотографиях в Facebook видна только гуманитарная помощь, но не ее получатели или учреждения, куда она поступает. Баскова не хочет привлекать к себе внимание, она помогает тайно", - пишет Die Zeit.


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