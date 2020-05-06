Новая география COVID-19 в Минске: медики проверяют больных на самоизоляции 6.05.2020, 8:11

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ФОТО: «РАДЫЁ СВАБОДА»

Многих приходится госпитализировать из-за тяжелого состояния.

Новые фото из Минска опубликовал телеграм-канал «Баста». Медики проверяют состояние больных Covid-19, находящихся дома на самоизоляции. Некоторых госпитализируют.

Фото сделаны во дворах домов расположенных по адресам: улица Герасименко, 27; улица Есенина, 38; улица Малинина, 28; улица Притыцкого, 91, 106; улица Чечета, 5, проспект Независимости, 131/2, 185, микрорайон «Новая Боровая».

Также читатели нам сообщают, что вчера и сегодня в Минске врачи забирали либо проверяли людей по следующим адресам: проспект Рокоссовского, 4/1; улица Гало, 4; улица Столетова, 60.

Много сообщений о госпитализации минчан по-прежнему приходит из микрорайонов Юго-Запад, Малиновка, Зеленый Луг, а также из домов, расположенных на улицах Воронянского, Беды, Некрасова, Ангарская, Нестерова, Гедройца.

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