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Эпоха революций: как коронавирус побеждает Путина

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  • Андрей Зубов
  • 6.05.2020, 8:15
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Эпоха революций: как коронавирус побеждает Путина

На фоне пандемии ярко выявились главные болезни российской государственной системы.

Идет второй месяц борьбы с пандемией в России. Результаты не обнадеживают. Число больных растет, число смертей — тоже. Но, главное, на фоне пандемии ярко и ясно выявились главные болезни нынешней российской государственной системы.

Путин 20 лет со старанием восстанавливал авторитарное государство с пожизненной властью, какое было в России и при старом режиме, и в СССР. Он добился своей цели. Успел, как раз накануне эпидемии обнулить сроки, то есть объявил всему миру, что будет править до конца. Но такое обнуление и такая власть абсолютно незаконны. И власть от него поставленные — губернаторы, Совет федерации, Дума — абсолютно незаконны, так как нарушают первую же статью Конституции РФ — никакой демократии, то есть управления гражданами своим государством, в России давно уже нет. А потому власти не могут принимать авторитетные для граждан решения. Они могут только принуждать, то есть только усугублять тиранию. Принуждение в условиях пандемии обернется массовым неисполнением указаний власти, хаосом и катастрофой. Законные власти западных демократий легко находят путь к рассудку граждан, которые их и выбрали. Путин и его власть не могут найти понимания у тех, кто их не выбирал, кому они себя навязали хитростью и насилием, и они падают все ниже. Поддержка их тает на глазах.

1. России необходимо немедленно объявить о проведении действительно демократических и свободных выборов в законодательные учреждения — как в Государственную Думу, так и в законодательные собрания штатов, и при первой возможности провести их. Не шутихами салютов и авиапарадов, не лживыми истериками телеведущих завоевывается популярность в современном мире, а только честной поддержкой, которую граждане оказывают тем или иным политикам на свободных выборах. Иного нет и уже не будет.

2. Деньги государства — это деньги граждан. Не важно, формируется ли бюджет из налогов или из доли в продаже природных ресурсов. Природные ресурсы также собственность граждан страны, а не госкорпораций. Эти деньги — те, что не разворовывались — долгие годы собирались в специальных фондах на черный день. Вот черный день настал, а незаконная власть, понятно, не желает делиться деньгами с гражданами, хочет присвоенное сохранить в своей власти. По-большевицки считает все народное своим. Во всем цивилизованном мире на поддержку граждан и малого бизнеса тратят громадные средства, а в России — жалкие копейки.

Сейчас настало время возвращать собранное, отобранное. Принцип прост — вы платили налог с тысячи долларов? — вот, пока вы не можете получать доход из-за пандемии, казначейство выплачивает вам те деньги, с которых вы платили налог, пусть не все, но 50−80%, чтобы вы продержались до лучших времен. И возобновили свою деятельность после карантина.

Но когда деньги шальные, а депутаты — назначены властью, тогда можно людям деньги не давать, а на идиотские затеи вроде салютов и парадов ВВС — тратить, на войну в Сирии — тратить, на авантюры по всему миру — тратить. Это хуже, чем преступление — это глупость. Народ просто размажет по асфальту такую власть, когда осознает до конца, как она обходится с его деньгами, обрекая миллионы семей на нищету и голод, а хозяйственную жизнь — на полный развал.

3. В условиях, когда впереди все очень плохо, надо не бряцать оружием и не готовить новые вмешательства в выборы в США, а всеми силами восстанавливать отношения с западными, наиболее богатыми и успешными странами, чтобы вместе с ними и с их помощью выбираться из коронавирусной депрессии. Россия все еще под санкциями, и надо быстрее сбросить всю ту обузу, которая заставляет Россию быть страной-изгоем: прекратить войну в Сирии, отдать Крым, уйти из Донбасса. Не России диктовать условия будущего мирового порядка, но она может стать ему помехой, а может стать его частью. Понятно, что России необходимо второе, и для нее страшно опасно первое. В ожидании тяжелых времен, РФ необходимо произвести полный разворот внешней политики от конфронтации к сотрудничеству с цивилизованным миром.

4. Сейчас врачи лечат больных, волонтеры собирают средства, сдают плазму крови, поддерживают стариков без всякого принуждения со стороны власти, по доброй воле и чувству долга. Так выковывается гражданское общество. Подавить его, когда опасность уйдет, власть не сможет. Ей придется приноровится к нему. А для этого надо будет сделать то, что указано в пункте 1.

То, что не дают власти по доброй воле, понимая, что народ требует назад свое, люди вырвут у жадной власти силой, но при этом велик шанс, что вырывая назад свое, такую власть люди просто разорвут. Есть британский путь к демократии, есть и французский. Есть Славная революция английская, а есть и Великая французская. Пока пандемия держит обе дороги для путинского режима открытыми, но очень скоро лучшие варианты закроются.

Государство существует не для того, чтобы помыкать людьми и силой или обманом эксплуатировать их, а для того, чтобы помогать людям в осуществлении своих личных целей. Простая истина. Хорошо, когда ее понимают и люди, и власти, страшно, когда люди понимают, а власти нет. Тогда начинается эпоха революций, увы.

Андрей Зубов, «Фейсбук»


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