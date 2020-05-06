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«Обстановка очень неспокойная»: в Чериковском районе - серьезная вспышка коронавируса

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  • 6.05.2020, 8:23
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«Обстановка очень неспокойная»: в Чериковском районе - серьезная вспышка коронавируса
Фото: planetabelarus.by

Власти встревожены из-за количества заболевших.

На карантин закрыты все школы в Чериковском районном центре, сообщает «Радыё Свабода». COVID-19 обнаружили у педагогов, местные власти говорят о «серьезной ситуации», но не называют цифры.

В отделе образования Чериковского райисполкома говорят про три закрытые школы. Ситуация оценивается как серьезная. Установить количество учителей, у которых обнаружили вирусную инфекцию, не получилось.

В частной беседе один из педагогов, пожелавший остаться неизвестным, сообщил, что по меньшей мере трое учителей школы № 2 с COVID-19 были госпитализированы. По его словам, сейчас готовятся комнаты для изоляции контактов первого уровня.

— Обстановка в нашей стране очень неспокойная, — говорит один из жителей райцентра. — Много слухов. Трудно понять, что является правдой, а что вымышлено. Официальных сообщений о ситуации в этом районе нет...

1 мая районная газета «Вестник Чериковщины» обратилась к жителям района с просьбой «не покидать свои дома без крайней необходимости».

«Мы настоятельно призываем родителей, чьи дети стали контактами 1-го уровня, обеспечить самоизоляцию своего ребенка и оставаться с ним или с ней в социальном или рабочем отпуске», — говорится в заявлении.

«Радыё Свабода» также узнала, что, помимо учителей, COVID-19 был обнаружен у 5 чериковских работников объединения «Могилевэнерго». Их контакты первого уровня изолированы.

Чериковский район — один из наиболее пострадавших от чернобыльской аварии. 25 сел были выселены, а поместья похоронены. 40 процентов населения покинули этот район.

«Это тревожная цифра для нашей маленькой области»

Лариса Осмоловская, заместитель председателя Чериковского райисполкома, не сообщила журналистам о количестве больных коронавирусом в городе и районе, но заверила, что «десятков нет».

«Для нашей маленькой области это тревожная цифра. Поэтому мы обрабатываем все контакты уровня 1 и уровня 2. Школы мы перевели на индивидуальные занятия. Если учитель заболеет, у него будут контакты, поэтому лучше защититься в этой ситуации. В наших онлайн-СМИ мы открыто информируем, спрашивая родителей, были ли их дети контактами 1-го уровня, а затем обеспечиваем самоизоляцию. Координационный штаб решил ограничить контакты — и родители были спокойны. У всех детей есть чаты, созданные классом», — сказал чиновник.

По словам Осмоловской, в этом районе никто не находится на ИВЛ.

«Тех, кто заболел воспалением легких, доставили в противотуберкулезный диспансер в Могилеве, это более надежно. Пациентов с пневмонией без COVID-19 в больнице Черикова лежит четыре человека. Возможно, кто-то уже выписался. А тех, у кого положительный анализ на коронавирус, это два человека, мы отправили в Могилев. Вспышка пневмонии повсюду в этом году. Для всех, кто приходит к нам с пневмонией, мы проводим тестирование на COVID-19», — сказал заместитель председателя Черниговского райисполкома.


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