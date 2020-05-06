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«Играли со спичками»: мог ли коронавирус сбежать из уханьской лаборатории?

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  • Ярослав Ашихмин, «Новая газета»
  • 6.05.2020, 8:35
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«Играли со спичками»: мог ли коронавирус сбежать из уханьской лаборатории?
Фото: SHEPHERD HOU /PAP/EPA

Лаборатория специализировалась именно на экспериментах по усилению патогенных свойств вирусов.

До недавнего времени я был абсолютно уверен, что эксперименты по созданию биологического оружия запрещены. Оказалось, что это не так. А как еще назвать проводившиеся по всему миру гражданскими учеными опыты по повышению степени опасности различных вирусов?

В частности, ученым из Нидерландов обязательно нужно было выяснить, какие еще нужны мутации вирусу птичьего гриппа для того, чтобы надежно передаваться от человека к человеку. Ученые считали, что это знание помогло бы предотвратить эпидемию новой «испанки».

Лаборатория в Ухани как раз специализировалась именно на экспериментах по усилению патогенных свойств коронавирусов (в рамках официальной программы PREDICT).

В приватных разговорах люди в погонах порой упоминали, что китайские военные не остановили работу над созданием смертоносных вирусов. Но подобные слухи обычно сопровождали и истории о тугоплавких «тамбурах-стаканах». В случае заражения внутри лаборатории вирусолога предполагалось натурально сжечь заживо в таком глухом стакане.

Китайские военные якобы считали логичным принести в жертву жизнь одного нерадивого ученого ради предотвращения пандемии, подобной сегодняшней. Такой подход казался жутко неэтичным, но зато надежным. Доказательств тому, конечно, нет, военные до сих пор не прокололись.

А вот утечки вирусов из гражданских лабораторий ранее уже случались, так, однажды за пределы лаборатории в США распространилась сибирская язва.

Главный аргумент против «уханьской теории заговора» заключается в том, что ну совершенно не похоже, что вирус мог быть сконструирован искусственно с помощью методов генной инженерии. Это, правда, похоже на бред.

Зато практически невозможно отличить, возник ли вирус в естественной среде, или родился в лаборатории, где животные одних видов чихали и кашляли на других в ходе «научного» эксперимента.

Свойства настоящего вируса идеально подходят для того, чтобы без всякого злого умысла сбежать из лаборатории. Он отлично передается от человека к человеку, хорошо выживает на различных поверхностях и имеет длительный инкубационный период. Инфекция может протекать практически бессимптомно, а пациент при этом заразен.

Возможным сценарием могло быть случайное заражение ученого при повреждении или неловком обращении со средствами индивидуальной защиты.

Нужно отметить, что коронавирус не относится к самой опасной, первой группе патогенов, и ученые из-за небрежности могли не соблюдать максимальные меры предосторожности.

Хорошо известно, что в свое время эксперименты по усилению вируса гриппа проводились нидерландским ученым Фушье в недостаточно защищенной лаборатории. И лично я неоднократно наблюдал, как микробиологи пренебрегают мерами безопасности. В студенческие годы мы выращивали полученные от пациентов бактерии кишечной группы не то что без средств индивидуальной защиты и без вытяжки, а порой вообще хватали чашки Петри с сальмонеллами без перчаток.

Случайно контактировавший с вирусом ученый мог скрыть этот факт в надежде не заболеть. Мог честно рассказать начальству и отправиться на карантин, сроки которого оказались недостаточными из-за нетипично длительного инкубационного периода. Может быть, сотрудник лаборатории и вовсе не знал, что подхватил инфекцию.

Если вы помните, в первых сообщениях китайцы (а вслед за ними и ВОЗ) высказывали серьезные сомнения в том, что вирус может надежно передаваться от человека к человеку. Это тоже не противоречит гипотезе утечки из лаборатории. Отсидевший двухнедельный карантин условный доктор Ли мог быть искренне уверен в том, что вирус, с которым он работал, не стал «человеческим» и до сих пор угрожает только летучим мышам и панголинам.

Да, обсуждение сценария случайной утечки вируса из лаборатории отчасти дискредитирует современную вирусологию. Но и наука должна служить интересам общества. Подобные эксперименты могут проводиться только после подробнейшего изучения каждого протокола эксперимента международным этическим комитетом. В него должны входить не только ученые-вирусологи, но и философы, врачи, специалисты по биоэтике, а также младший персонал лаборатории, лучше всех осведомленный о реальном следовании всем принципам безопасности.

Общество должно решить, достаточно ли у нас оснований и ресурсов для столь опасных экспериментов, или «детям пока что рано играть со спичками»?

Ярослав Ашихмин, «Новая газета»


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