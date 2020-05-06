Чем занимаются кошки по ночам: необычное исследование 6 6.05.2020, 10:12

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Эксперимент провела администрация региона Центральное плато в Австралии.

Если вы живете в частном доме и отпускаете кошку гулять на улицу, то наверняка задумывались, чем занимается ваш питомец по ночам. Встречается с приятелями? Охотится на мышей? Спит на крыльце? Есть одно любопытное исследование, которое помогло это выяснить, пишет popmech.ru.

Администрация региона Центральное плато (Австралия) заинтересовалась ночной жизнью местных кошек и организовала проект по мониторингу их активности. Более десятка кошек получили ошейники с GPS-меткой, благодаря которым специалисты могли отслеживать передвижение питомцев с точностью до метра. Все перемещения кошек наносились на карту местности и результаты оказались довольно-таки неожиданными. Как выяснилось, кошки способны забраться весьма далеко от дома.

Проект был начат в середине марта с участием 25 кошек, но спустя два месяца, к середине мая, их осталось лишь 14. Остальные кошки в полном порядке — просто они сумели избавиться от ошейника с меткой, тем самым досрочно прекратив испытание. А благодаря их более благоразумным и послушным сородичам специалистам удалось составить GPS-треки кошачьих ночных приключений. Хозяева кошек были невероятно удивлены расстоянием, которое преодолевали по ночам их питомцы и каким потенциальным опасностям они могли подвергаться в пути.

Вот несколько примеров ночных кошачьих похождений: