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«Всех ждем!»: минские ковидарии готовятся к наплыву пациентов после парада

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  • 6.05.2020, 9:29
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«Всех ждем!»: минские ковидарии готовятся к наплыву пациентов после парада
Фото: minsknews.by

Врачи делятся прогнозами в социальных сетях.

Минские медики пишут о том, что после Пасхи выросло количество пациентов с Covid-19. Телеграм-канал "Баста" опубликовал несколько скриншотов и постов из соцсетей.

"Большинство моих вчерашних пациентов отмечали, что первые симптомы начали появляться у них 23-24 апреля – аккурат на пятые сутки после Пасхи, как раз попали в среднюю длительность инкубации Covid-19. Что ж, ждем грядущие выходные.

День Победы, конечно! Во-первых, будет парад! Во-вторых, организованы выступления артистов, закуплены декорации. В-третьих, это суббота, а где суббота и солнечная погода - там массовый выезд на шашлыки. Всех ждем!" - пишет врач одной из минских больниц.

"Пока еще лучшее фото за месяц работы в ковидарии, хотя капюшон сполз, и где-то возможно плачет эпидемиолог. Удивительно, но пока что, я здорова. Всем спасибо за внимание и слова поддержки. Между тем, я захожу в инстаграм, чтобы увидеть, наконец, весну и одновременно тешу себя надеждой, что никого не увижу в качестве пациентов. Ну а мы пока поработаем", - пишет ее коллега.

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