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«В городе массово умирают люди»: коронавирус бушует в Барановичском и Лунинецком районах

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  • 6.05.2020, 9:46
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«В городе массово умирают люди»: коронавирус бушует в Барановичском и Лунинецком районах
иллюстрационное Фото Белта

Медики сообщают о критической ситуации.

По-прежнему, опасной остается ситуация в Барановичском и Лунинецком районах. Количество выявленных случаев Covid-19 или "пневмонии" в каждом из них, по сообщениям медиков, превышает 600. Новые сообщения об эпидемии поступают из Брестской области, пишет телеграм-канал Баста.

Брест

"Сотрудники санэпидемстанции и медики работают круглые сутки. На улицe Смирнова, 27 приехали в 4 часа ночи на гражданской машине в противочумных костюмах. Из подъезда вышли без пациента, себя обрабатывали", - сообщил житель Бреста.

"Коронавирус обнаружен у одной из воспитательниц яслей-сада №55 в Бресте. Группа на карантине, но учреждение продолжает работать", - пишет читатель канала.

Лунинецкий район

“В городе умирают массово люди. Никому нет дела, что у нас серьёзный очаг",- рассказал подписчик канала.

"Очень много больных Covid-19 в деревнях Лунинецкого района. Тесты им никто не делает, но все симптомы есть. Госпителизируют тоже далеко не всех. Врачи говорят, что некуда везти", - пишет читатель канала из Лунинецкого района.

"Только в одной деревне Ракитно, где от Covid-19 скончались недавно супруги, есть и заболевшие, и контакты первого уровня в немалых количествах. Такая же ситуация в соседней деревне, и через одну деревню", - сообщает подписчик канала.

"Заболевшие есть в деревнях Дятловичи и Любань Лунинецкого района. Тесты никому не делают, врач сказал просто сидеть дома и обращаться только в случае ухудшения самочувствия", - пишет читатель канала.

"На территории Лунинецкого района – более 600 выявленных случаев Covid-19. Большая часть пациентов находится дома, так как в больнице просто нет мест. Несколько человек – в Пинске и в Бресте. На самом деле, больных может быть намного больше, тестов не хватает", - сообщил источник канала в Лунинецкой ЦРБ.

Барановичский район

"На птицефабрике "Дружба" Барановичского района подтверждены случаи коронавируса у главного бухгалтера и главного ветврача. У обычных рабочих и бухгалтеров пневмонии. Дезинфекция автобусов и помещений проводится средством для ветеринарии", - сообщил подписчик канала.

"На 4 мая в Барановичах - 680 пневмоний", - пишет источник канала в одной из больниц райцентра.

Кобринский район

"Добрый день, Дивинский детский дом закрыли на карантин. Дети из этого дома обычно посещают среднюю школу, вчера они не пришли. В самой школе, молчат", - сообщает читатель канала из агрогородка Дивин Кобринского района.

"В Кобрин – более 100 "пневмоний", за прошлые сутки добавилось 20 зараженных", - сообщает сотрудник ЦРБ.

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