Израиль атаковал позиции ХАМАС в ответ на ракетный удар 6.05.2020, 9:53

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Ответные удары были нанесены по трем военным постам террористов.

В ночь на среду, 6 мая, армия обороны Израиля нанесла удары по позициям палестинского радикального движения ХАМАС.

Как сообщает Армия обороны Израиля на странице в Twitter, удары произвели в ответ на запуск по израильской территории ракеты из сектора Газа.

«В ответ на ракетный удар, нанесенный сегодня вечером из сектора Газа в направлении территории Израиля, мы атаковали три военных поста ХАМАС в секторе Газа», — говорится в сообщении.