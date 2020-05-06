закрыть
6 мая 2020, среда, 12:18
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Израиль атаковал позиции ХАМАС в ответ на ракетный удар

  • 6.05.2020, 9:53
  • 1,194
Израиль атаковал позиции ХАМАС в ответ на ракетный удар

Ответные удары были нанесены по трем военным постам террористов.

В ночь на среду, 6 мая, армия обороны Израиля нанесла удары по позициям палестинского радикального движения ХАМАС.

Как сообщает Армия обороны Израиля на странице в Twitter, удары произвели в ответ на запуск по израильской территории ракеты из сектора Газа.

«В ответ на ракетный удар, нанесенный сегодня вечером из сектора Газа в направлении территории Израиля, мы атаковали три военных поста ХАМАС в секторе Газа», — говорится в сообщении.


популярное за неделю

Мнение

За пострадавших от коронавируса белорусским властям придется ответить
За пострадавших от коронавируса белорусским властям придется ответить Михаил Пастухов
Имя этой персоны станет проклятием в тысячах семей, потерявших своих родных
Имя этой персоны станет проклятием в тысячах семей, потерявших своих родных Николай Статкевич
Лидеры оппозиции призывают продолжить Народный карантин до конца мая
Лидеры оппозиции призывают продолжить Народный карантин до конца мая
После войны всегда бывает трибунал
После войны всегда бывает трибунал Ирина Халип