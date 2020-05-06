Израиль атаковал позиции ХАМАС в ответ на ракетный удар
- 6.05.2020, 9:53
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Ответные удары были нанесены по трем военным постам террористов.
В ночь на среду, 6 мая, армия обороны Израиля нанесла удары по позициям палестинского радикального движения ХАМАС.
Как сообщает Армия обороны Израиля на странице в Twitter, удары произвели в ответ на запуск по израильской территории ракеты из сектора Газа.
«В ответ на ракетный удар, нанесенный сегодня вечером из сектора Газа в направлении территории Израиля, мы атаковали три военных поста ХАМАС в секторе Газа», — говорится в сообщении.
A rocket was just fired from #Gaza at #Israel.— Israel Defense Forces (@IDF) May 5, 2020