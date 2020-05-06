Чумной барак 20 Юрий Пшенник, «Наше мнение»

6.05.2020, 10:07

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Уже слышны голоса, что Лукашенко превратил Беларусь во всеевропейский рассадник заразы.

В то время когда весь мир борется собственно с пандемией, белорусская власть активно занялась политизацией этого вопроса. Выступая перед работниками OAO «Белгипс», Лукашенко развил мысль о возможной политической составляющей истории c COVID-19 и предложил подумать над двумя вопросами. Коронавирус – это рукотворная инфекция или «случайно из воздуха появилась, кому она была нужна?» Второй – в мире, начиная от его коллег, политиков, и другие «попытались использовать в своих целях и интересах эту вирусную болезнь и психоз?»

Это шутка такая? Не многовато ли шуток на фоне всепланетной беды? Но, скорее всего, это не шутки, поскольку процесс политизации продолжился и даже набирает обороты. По словам Лукашенко, «разные страны начали разыгрывать, пусть они меня простят, свои внутренние карты, вы уже заметили, на этом психозе. И трудно представить в связи с этим, какие шаги они предпримут». Он даже признает, что со своими «теориями заговора» пошел против всех, но продолжает политизировать тему коронавируса вместо эффективной борьбы с ним.

Парад 9 мая в разгар пандемии – это тоже сугубо политический подход к болезни. А его обоснование – просто апофеоз политизации. «Должен сказать, что мы не можем отменить парад. Просто не можем. Я долго над этим думал. Конечно, это эмоциональная, глубоко идеологическая вещь. Надо помнить, что те люди умирали, может быть, и от вирусов, других болезней. Но они это не ощущали порой и об этом не думали. И умирали они ради нас, как бы это пафосно ни звучало. И подумайте, что скажут люди. Может, не сразу, через день, через два после этого, – скажут, что испугались», – обосновал правитель.

Это очень двусмысленное заявление. Во-первых, рисковать жизнями граждан ради того, чтобы кто-то не подумал, что «вождь» испугался, как-то не по человечески. Во-вторых, немного перефразируя: если на войне люди умирали за нас, то давайте и мы умрем в честь их подвига. Лично я понял этот призыв именно так и, судя по откликам в сети, не только я один.

Следует отметить, что ранее такая тактика срабатывала. Практически всегда удавалось политизировать проблему и потом уже заниматься не реальным ее решением, а отработанными методами бороться с «виновниками» и «врагами».

С пандемией этот фокус не проходит. Ибо оказалось, что коронавирус все же существует, что он опасен, в ряде случаев смертельно опасен, а количество зараженных растет по экспоненте. В Беларуси их уже в пять с лишним раз больше, чем в Греции, например, где население 10,7 млн человек, но меры противодействия коронавирусу были приняты.

В Европе, благодаря принятым мерам, эпидемия в целом пошла на спад. В России тоже намечается такая тенденция. А у нас эпидемия в самом разгаре. И уже стали слышны голоса, что Беларусь превратилась во всеевропейский рассадник заразы, и с этим пора что-то делать.

Думаю это не тот результат, на который рассчитывала власть, политизируя ситуацию и игнорируя призывы Всемирной организации здравоохранения и Организаций объединенных наций к незамедлительным и масштабным мерам по ужесточению физического дистанцирования в Беларуси.

Юрий Пшенник, «Наше мнение»