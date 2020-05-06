Bloomberg: Биткоин может вскоре резко подорожать 12 6.05.2020, 10:12

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Пик будет достигнут примерно в августе следующего года.

Об этом пишет агентство Bloomberg.

Предстоящий халвинг может привести к резкому росту стоимости криптовалюты биткоин. Халвинг — это сокращение вознаграждения за каждый добытый блок в блокчейне биткоина. Он состоится 12 мая. Награда за блок будет снижена с 12,5 BTC до 6,25 BTC. Халвинг биткоина в истории происходит третий раз. Предыдущий был в 2016 году, пишет «Новое время».

За последний месяц цена биткоина выросла примерно на $3 тыс. — до $9 тыс. Агентство отмечает, что после двух предыдущих халвингов цена росла. После халвинга в 2012-м она выросла с $12 до более $1000. Перед халвингом в 2016 году стоимость биткоина взлетела примерно на 1000%, но это объяснялось также ростом его популярности. Bloomberg напоминает, что в 2017 году стоимость биткоина выросла примерно до $20 тыс., после чего обвалилась. Сейчас криптовалюта стоит примерно на 50% дешевле, чем на пике в 2017-м.

Исторические данные свидетельствуют, что цена криптовалюты была низкой на протяжении 459 дней до халвинга. Перед этим днем она повышалась. После халвинга обычно наблюдался взрывной рост, пишет Bloomberg со ссылкой на данные Pantera Capital. В прошлом рост после халвинга длился примерно 446 дней. Если история повторится, цена биткоина будет на пике примерно в августе 2021 года.

«Биткоин был создан в результате финансового кризиса именно для того, что должно произойти в этот кризис. Это буквально то, для чего был изобретен биткойн», — отметил Рауль Пал из Global Macro Investor.

Венчурный капиталист Тим Дрэйпер прогнозирует, что к 2022 году или к первому кварталу 2023-го биткоин может подорожать до $250 тыс. «Биткоин будет распространяться, потому что эта валюта просто лучше любой из политических валют, которые привязаны к правительствам и политическим прихотям», — сказал он.

По мнению Антони Тренчева, соучредителя и управляющего директора платформы Nexo, к концу года стоимость биткоина может вырасти до $50 тыс., или на 470% по сравнению с нынешним уровнем.