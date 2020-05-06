Минчанин: Никогда так много «скорых» в нашем районе не видел 3 6.05.2020, 10:15

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Городская клиническая больница №1 перегружена из-за эпидемии коронавируса.

«Никогда так много «скорых» в нашем районе не видел», - заявил телеграм-каналу «Баста» житель Минска. По словам очевидца, автомобили скорой помощи вчера проезжали по улице Сурганова в направлении Городской клинической больницы №1 в Минске каждые 10 минут.

«Вчера вечером на пересечении улиц Сурганова и Куйбышева на светофоре стояли две машины скорой помощи. Ехали в направлении 1-ой больницы на проспекте Независимости. Через минут десять проехала ещё такая же «двоечка» в том же направлении. Их никогда в нашем районе не ездило столько много», - пишет житель Минска.

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