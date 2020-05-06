Всем этим набором призывают гордиться? 10 Петр Филиппов

6.05.2020, 10:26

3,661

Никита Михалков

Фото: РИА «Новости»

Россияне для правящей коррумпированной российской бюрократии похожи на нефть.

Никита Михалков обвинил Билла Гейтса, Сороса и других спонсоров разработок вакцин в «аморальном» стремлении ограничить численность населения Земли, в желании вживить людям ЧИПы и управлять ими в интересах олигархов. К нему, кстати, присоединились и штатные пропагандисты из программы «Человек и закон» обрушившие каскад критики на ВОЗ и систему вакцинирования населения Индии, стран Африки от полиомиелита и других заболеваний и заявившие о десятках и сотнях пострадавших от вакцин. Насколько это обосновано?

Начнем с той глупости, которой дурили мозги россиянам наши фиктивные сторонники законности из телепередачи «Человек и закон». Если прочитать инструкцию, прилагаемую к любому лекарству, то вы всегда найдете указания на возможные негативные последствия его приема, иногда очень тяжелые. Ведь мы различаемся по своим генам, по восприимчивости к тем или иным веществам. Означает ли это, что конкретное лекарство или вакцину вообще применять нельзя? Нет. Все зависит от доли негативных последствий. Мы вынуждены выбирать, что делать: спасти 99% больных, но при этом рискнуть здоровьем 1% или отправить на тот свет всех. Это выбор, стоящий и перед больными, и перед врачами.

А наезд пропагандистов на разработчиков вакцин и их спонсоров – это оправдание политики наших властей, которые предпочитают тратить деньги налогоплательщиков на войну в Сирии, но зато экономить на врачах. В России на полицию тратят в шесть раз больше денег налогоплательщиков, чем на финансирование системы здравоохранения. Сегодня свирепствует вирус. Но во многих регионах России есть районы, где люди просто лишены медицинской помощи. Врачей у нас сокращали, платили низкую зарплату. Деньги из казны шли не на повышение зарплат врачей, не на закупку за рубежом современного медицинского оборудования, а на строительство новых корпусов поликлиник и больниц. Почему? Потому что строительство – самый удобный объект для распила денег, выделенных на госзаказ. А то, что в новых корпусах не будет врачей – это наших чиновников не волнует.

Почему так? Потому что россияне для правящей коррумпированной российской бюрократии похожи на нефть. Тратить средства бюджета или ФНБ на их здоровье – все равно, что утеплять буровые на Севере. Может, это и надо, но ведь это лишние расходы! А их надо минимизировать. Но такую политику властей перед телезрителями надо оправдывать, например, нападая на разработчиков вакцин и их спонсоров.

Давайте рассмотрим проблему нашей численности на примере обычной семьи. Перед родителями стоит проблема – родить двоих, создать им хорошие условия жизни, воспитать и дать образование. Или народить десятерых и жить с ними в нищете. Какой выбор сделаете вы? Сегодня большинство россиян выбирает первый. А сто лет назад у крестьян-общинников выбирали второй. Нужны были рабочие руки, а на образование люди не тратились. А потом безземельные крестьяне бежали в казаки или уходили в Сибирь. Сегодня для обработки пахоты ручной труд не нужен, и крестьяне переселились в города. Уровень прироста населения упал в странах Европы и в России. Там не прирост, а убытие численности.

Но сняло ли это проблему перенаселения? Нет. По оценкам экономистов на планете не хватит природных ресурсов, чтобы обеспечить европейские стандарты потребления всему человечеству при нынешней его численности. Это справедливо и для некоторых стран отдельно. Неслучайно в Китае стимулировали малочисленность семей горожан. Один ребенок – можно, а за двоих накладывали разного рода штрафы и ограничения.

Эту политику диктуют интересы нашей правящей бюрократии. Ведь россияне, в отличие от жителей европейских стран, так и не научились формировать органы власти, которые отстаивали бы наши интересы. Мы не интересуемся политикой, не создаем массовые партии, мы не живем, а терпим.

А правящей бюрократии и олигархам выгоднее иметь лишнее население. Это позволяет снизить цену труда, размер зарплаты. Ведь если бы в Москву не приезжали гастарбайтеры, строительным компаниям пришлось бы больше платить россиянам, чтобы привлечь их на стройки. А ведь этим компаниям надо получать не только прибыль, но и платить откаты чиновникам за сотни согласований. Так что на зарплате надо экономить! Нашей элите нужно много бедных, а не малочисленное население живущих в достатке. Значит, надо стимулировать прирост покорного населения!

Для сравнения, в Китае для развития внутреннего рынка власти последовательно, через минимальный размер оплаты труда, добились впечатляющего роста зарплат. Теперь доход рядового китайца выше, чем у рядового россиянина. А предпринимателям уже не выгодно поставлять в Европу дешевые шмотки, им приходится осваивать высокие технологии и производить на экспорт смартфоны и ноутбуки.

Неужели у элиты, у властей в других странах другие интересы? Все зависит от того, чьи интересы власть там отстаивает. В Африке одно, в Европе другое. В Китае третье. В развитых странах, где есть настоящее народовластие, а не наша бутафорская демократия, власть не просто сменяема. Она, благодаря реальной политической конкуренции, вынуждена отстаивать интересы простых людей.

У нас же для власть имущих главное – не эффективность экономики, не рост благосостояния россиян, а личное обогащение и сохранение своей власти. Источник доходов бюрократии и олигархов – природные ресурсы страны, плюс поборы с россиян. Самый обильный источник – распил средств государственного бюджета, то есть взымаемые с нас налоги. Не случайно 30% бюджетных расходов – тайна, которая охраняется чиновниками от излишне любопытных граждан и даже депутатов.

Все чаще россияне проводят аналогию нынешнего общественного строя в России с режимом Муссолини… Этот строй политологи называют корпоративным. Суть его – ограбление населения страны при консолидации правящей бюрократии и «своих» олигархов, которые и составляют нашу «элиту». При этом, в отличие от СССР, в стране допускается рынок и частная собственность. Наша элита реализует свои интересы просто: прибыль оставляет себе, а издержки и убытки возлагает на покорных налогоплательщиков. Фундамент такого строя – государственные монополии. Доля госсобственности за период путинского правления выросла более чем вдвое! Механизм присвоения элитой ренты состоит из двух каналов. Первый – это «космические» оклады руководителей госкомпаний и разного рода «навары» и откаты. Ведь частных акционеров, которые могли бы обуздать корыстные интересы менеджеров, в госкомпаниях нет! Второй – прибыль олигархов – владельцев близких властям частных компаний, жирующих на государственных заказах от госкомпаний. А убытки, связанные с неэффективностью госсобственности, покрываются за счет бюджетных дотаций, то есть возлагаются на нас, налогоплательщиков.

Кроме того за счет налогоплательщиков выплачиваются высокие оклады силовикам и прочим бюджетникам, что гарантирует устойчивость системы. Расходы на полицию в России в шесть раз ниже государственных расходов на систему здравоохранения. Так что госсобственность это не просто фундамент, на котором выстроен механизм ограбления налогоплательщиков, это фактор, обеспечивающий стабильность режима.

Связь между интересами россиян и интересами нашей правящей бюрократии практически отсутствует. Вы можете написать челобитную президенту. Почта – это тоже связь. Но вам это не поможет. Российская власть не понимает, что волнует общество, какие проблемы могут привести к социальному взрыву. И все потому, что у власти другие интересы. 1% наиболее состоятельных россиян контролируют 60% всех материальных и финансовых активов в стране. Среди них значительная часть – чиновники. Россия по уровню неравенства мировой лидер! Для сравнения: во Франции 1% граждан контролирует лишь 20%. И там это, как правило, не чиновники-взяточники, а предприниматели, развивающие экономику страны и повышающие благосостояние своих сограждан!

При этом имея огромные коррупционные доходы, высшие чиновники и олигархи не связывают свою судьбу с Россией, стараются перевести награбленные капиталы в офшоры, вывезти в Европу свои семьи и, в конечном счете, уехать туда самим. Там они ощущают себя в большей безопасности. А Михалков дурит нас, защищая корыстные интересы такой власти.

Но для всевластия бюрократии нужен контроль над всеми органами власти общества – судами, прокуратурой, ФСБ, прессой... И прежде всего, ей нужен контроль над прессой, наличие высокооплачиваемых пропагандистов правящего режима, вроде Михалкова. Такое восхваление власти, какое имеет место в России, можно услышать и увидеть только в самых отсталых странах Африки.

Наша государственная пропаганда не проповедует гуманизм, стремление к миру, добрососедству. Напротив, не имея никакой идеологии, она навязывает гражданам ненависть к Европе и США. Ненависть ко всем, не признающим «особого пути» и «великой роли» России в мире. В этих целях бюрократия использует и такие пережитки в культуре населения, как национализм. Появление ядерного оружия сделало национализм крайне опасным. Именно он лежал в основе идеологии нацизма, в основе мировых войн. Но сегодня правящая в России власть повторяет гитлеровский опыт. К чему это приведет? К гибели человечества?

Надежду дает только развитие нашей культуры. Создание ЕЭС народами, которые ранее воевали друг с другом – зримое проявление такого развития. Михалков же демонстрирует приемы «тонкой» дискредитации европейского пути России. Он не только пугает нас вакцинацией и чипизацией населения, но и призывает гордиться сталинским прошлым, Гулагом, Коллективизацией и расстрелами сотен тысяч наши сограждан.

Но ведь людям надо гордиться своей страной! Это потребность души! Вы будете гордиться тем, что соорудили на даче ненадежную протекающую крышу? Или тем, что не смогли ответить на вопросы на экзамене? А нужно ли россиянам гордиться тем, что мы в массе своей поддержали марксистко-ленинскую утопию коммунизма и убивали несогласных с ней? Надо ли гордиться тем, что мы потратили столько труда и денег на строительство плановой государственной экономики, в которой у людей не было стимулов повышать качество продукции и ее конкурентоспособность? Где не было конкуренции – экономической и политической, этого двигателя прогресса? В спорте мы конкуренцию признавали, а в экономике нет! И каков результат? Сравните «форд» и «москвич» – результат налицо. А Михалков призывает этим гордиться. Это все равно, что призывать человека гордиться своими ошибками и даже преступлением!

Когда-то царь приказал казнить декабристов, чтобы сохранить монархию и не допустить революции. Сегодня ради удержания власти российская коррумпированная бюрократия не останавливается перед посадками невиновных. Реалии России – это и разгоны демонстрантов, протестовавших против фальсификации выборов, и судебные процессы их участников. Всем этим набором Михалков призывает гордиться? Он просто дурит головы россиянам. Люди, будьте бдительны!

Петр Филиппов, «Ежедневный журнал»