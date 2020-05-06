Сколько стоит парад Лукашенко 11 6.05.2020, 10:43

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Фото: «Радыё Свабода»

Вылет самолета - несколько тысяч долларов, выезд танка - несколько сотен.

9 мая, несмотря на призывы общества и рекомендации Всемирной организации здравоохранения, белорусские власти будут проводить военный парад. Сколько он будет стоить, передает «Радыё Свабода».

Официальных данных о стоимости парада в Беларуси нет, они не публикуются. Один из наиболее значимых пунктов расхода парада - топливо для самолетов. Только один вылет каждого самолета может стоить от одной до нескольких тысяч долларов.

Сколько стоит парад

За время подготовки к параду каждая машина съедает до тонны топлива. Авиации нужно до нескольких тонн на каждую машину, и это на 1,5-2 часа. Полет одного самолета может стоить до нескольких тысяч долларов.

Около 12 танков и около 12 самолетов принимают участие в военных парадах в Беларуси. Один танк сжигает несколько сотен долларов за один проезд. Таким образом, только один парадный выезд танков, без учета подготовки, стоит 3600-3800 долларов. Вылет самолетов - в 24-26 тысяч долларов.

В белорусском параде могут не учитываться расходы на экологию и содержание военных.

Трудно сказать, учитываются ли у нас затраты на содержание персонала и на восстановление экологии. Ведь оборудование загрязняет окружающую среду и портит дорожное покрытие.

С этими затратами парад может стоить до 1 миллиона долларов - сколько стоит парад в западных странах. В Беларуси он может стоить несколько сотен тысяч долларов. Но это сам парад, без учета вечерней иллюминации, декораций, разгона облаков и ремонта асфальта. В 2016 году Россия потратила на парады:

В Москве - 4,5 миллиона долларов

В Санкт-Петербурге - 409 тысяч долларов