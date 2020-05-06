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Сенат Франции одобрил продление чрезвычайного положения до 10 июля

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  • 6.05.2020, 11:15
Сенат Франции одобрил продление чрезвычайного положения до 10 июля

Страна является одной из наиболее пострадавших от коронавируса в мире.

Во Франции Сенат проголосовал за продление чрезвычайного положения в области здравоохранения до 10 июля.

Законопроект поддержали 240 депутатов, 25 высказались против, еще 80 воздержались, сообщает nv.ua со ссылкой на Le Figaro.

Ожидается, что текст документа рассмотрят в среду в Национальном собрании. Окончательно законопроект должны утвердить до выходных.

Документ предусматривает новые ограничительные меры, в частности, обязательный карантин по прибытии во Францию, а также введение так называемой «информационной системы» для отслеживания зараженных коронавирусом и их контактов.

Сенат проголосовал за продление до 10 июля, в то время как правительство предлагало продлить режим ЧП до 24 июля.

Франция является одной из наиболее пострадавших от коронавируса стран Европы. Там выявили более 170 тысяч случаев заражения и более 25 тысяч летальных случаев.


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