Сенат Франции одобрил продление чрезвычайного положения до 10 июля 2 6.05.2020, 11:15

Страна является одной из наиболее пострадавших от коронавируса в мире.

Во Франции Сенат проголосовал за продление чрезвычайного положения в области здравоохранения до 10 июля.

Законопроект поддержали 240 депутатов, 25 высказались против, еще 80 воздержались, сообщает nv.ua со ссылкой на Le Figaro.

Ожидается, что текст документа рассмотрят в среду в Национальном собрании. Окончательно законопроект должны утвердить до выходных.

Документ предусматривает новые ограничительные меры, в частности, обязательный карантин по прибытии во Францию, а также введение так называемой «информационной системы» для отслеживания зараженных коронавирусом и их контактов.

Сенат проголосовал за продление до 10 июля, в то время как правительство предлагало продлить режим ЧП до 24 июля.

Франция является одной из наиболее пострадавших от коронавируса стран Европы. Там выявили более 170 тысяч случаев заражения и более 25 тысяч летальных случаев.