«После коронавируса моя подруга сказала, что побывала в аду» 1 6.05.2020, 11:20

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Любовь Лунёва

Фото: БАЖ

Что рассказывают люди, пережившие инфицирование COVID-19.

Об этом в «Фейсбуке» пишет белорусская журналистка Любовь Лунева:

- Люди, которые вот только вышли из больницы, где их спасали от короновируса, говорят, что испытали сильнейший психологический стресс. И не от страха за свою жизнь, а от увиденного там...

Моя подруга сказала, что они с мужем уехали в деревню, чтобы справиться с такой проблемой и восстановить прежде всего психику.

Она, верующий человек, говорит, что побывала в аду. Я ее очень хорошо знаю и знаю, что она не из тех, кто бросается такими словами.

Один мой старый приятель на моё приветствие и вопрос: как здоровье после выписки, ответил: «Слушай, Он убийца. Нас начали убивать. Береги себя. Прячься. Перчатки, маски, антисептик это обязательно. Избегай толпы. Прошу тебя»...