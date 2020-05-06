Брат главы Минздрава оказался совладельцем Несвижского молокозавода 6 6.05.2020, 11:29

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Александр Караник – известный бизнесмен.

Несвижским заводом детского питания (НЗДП) управляют бывшие владельцы и топ-менеджеры российского «Юнимилка», на базе которого свой бизнес в СНГ развивает французский «Данон». Эту информацию сообщили информированные источники, пишет tut.by.

Несвижский завод детского питания был построен с нуля в конце 2016 года. Объем инвестиций составлял 60 млн евро. Инвестпроект задумывался как создание экспортно ориентированного молокоперерабатывающего предприятия установленной мощностью 500 тонн принимаемого молока в сутки. Правительство Беларуси оказывало поддержку проекту.

Завод в Минской области начал строить известный белорусский бизнесмен Андрей Павловский, бывший в то время сенатором от Гродненской области. Однако, как утверждают участники рынка, после истории с задержанием Павловский отошел от проекта.

В 2017 году стало известно, что 70% долей в ООО «Несвижский завод детского питания» принадлежит малоизвестной кипрской Nomopoly, 30% — у бывшего руководителя «Юнимилк» в Беларуси Александра Караника. Это брат нынешнего главы Минздрава. В начале 2000-х он возглавлял управление здравоохранения Гродненского облисполкома, а потом он ушел в бизнес, откликнувшись на предложение местных предпринимателей.

На первом этапе НЗДП стал производить молочную продукцию (молоко, кефир, питьевые йогурты, творожки) под брендом «Сарафаново» только для крупнейшего российского сетевика Х5 Retail Group (магазины «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»). Спустя время партнерство расширили — предприятие начало выпускать для ритейлера продукцию под брендами «Верховье» и «Маша и Медведь».

В апреле 2019 года свою причастность к Несвижскому заводу детского питания подтвердил бывший совладелец «Юнимилка» Андрей Бесхмельницкий.

— Мои бывшие коллеги по «Юнимилку» сделали проект «Сарафаново» для X5 Retail Group. Недавно я присоединился к ним. «Сарафаново» — это новый уровень кооперации между заводом и ритейлером, бренд принадлежит и производителю, и розничному партнеру, — сказал Бесхмельницкий в интервью Harvard Business Review Россия.

Вышеназванной Nomopoly принадлежит российская компания «Латео», директором которой является брат Андрея Бесхмельницкого Сергей. Ранее он был коммерческим директором «Юнимилка».