Уханьские тайны 2 Владимир Абаринов, «Радио Свобода»

6.05.2020, 11:39

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Фото: Xinhua

Коронавирус летучих мышей, разведка и политика.

Австралийский таблоид Daily Telegraph выступил в понедельник с громкой сенсацией. Ссылаясь на некое 15-страничное досье разведки, которое газета не опубликовала ни целиком, ни в выдержках, издание утверждает, что пандемия коронавируса COVID-19, вероятно, стала следствием непреднамеренной утечки из лаборатории Института вирусологии в китайском городе Ухань.

После того как вспышка вируса в Ухане стала свершившимся фактом, Китай, как следует из "досье", утаивал или уничтожал свидетельства о его источнике. Врачей, пытавшихся говорить правду, будто бы заставили замолчать или они попросту "исчезли". Как можно понять из публикации, спецслужбы стран, входящих в разведывательную коалицию "Пять глаз" (США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия), считают приоритетной версию случайной утечки. Газета сообщает также, что австралийское правительство подготовило китайских специалистов, работающих в уханьской лаборатории. Они либо прошли тренинг, либо работали в австралийской ветеринарной лаборатории, которая входит в Государственное объединение научных и прикладных исследований Австралии (CSIRO), имеющее соглашение о сотрудничестве с Академией наук Китая, и занимается исследованием смертельно опасных патогенов летучих мышей.

В уханьском институте трудится группа вирусологов под руководством доктора Ши Чжэнли. В 2005 году она нашла в провинции Юньнань пещеру, в которой гнездятся летучие мыши, ставшие источником эпидемии вируса SARS в 2002–2003 годах. С тех пор Ши Чжэнли и ее подчиненные регулярно посещают пещеру, берут у мышей анальные мазки, собирают их кал и изучают полученный материал. В марте 2020 года Ши дала интервью журналу Scientific American, в котором заявила: "То, что нам удалось открыть, – только верхушка айсберга. Коронавирусы летучих мышей приведут к новым вспышкам. Мы должны найти их прежде, чем они найдут нас".

В 2018 году американские дипломаты соответствующей квалификации неоднократно посещали лабораторию в Ухане и в итоге отправили в Вашингтон две депеши, в которых предупреждали, что там проводятся рискованные опыты, поскольку лаборатория не имеет надлежащего уровня безопасности и ее сотрудники не всегда соблюдают протокол. Для работы с такими патогенами требуется предельный, четвертый уровень биобезопасности – BSL-4. Институт в Ухане получил лабораторию такого класса только в январе этого года.

Официальная версия Пекина гласит, что коронавирус распространился с рынка морепродуктов в Ухане. Однако она, по мнению Разведуправления Министерства обороны США, на доклад которого ссылается Newsweek, не выдерживает критики: "Около 33 процентов из 41 первоначального случая заражения не имели прямого контакта" с рынком.

15 апреля обозреватель телекомпании Fox News Брет Байер сообщил со ссылкой на "многочисленные источники":

Разведданных недостаточно для окончательного вывода, однако растет убеждение в том, что источником вспышки COVID-19 была, скорее всего, лаборатория в Ухане. Это не биооружие, а скорее попытка Китая продемонстрировать, что его возможности идентифицировать вирусы и предотвращать их распространение равны возможностям Соединенных Штатов или даже превосходят их.

По версии Байера, сотрудник лаборатории пренебрег мерами предосторожности и вынес вирус в город, став таким образом "нулевым пациентом". И хотя начальник Объединенного штаба Вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил, что вирус, скорее всего, имеет "естественное происхождение", теория утечки из лаборатории получила поддержку на самом высоком политическом уровне. 18 апреля на брифинге в Белом доме президент Трамп задал риторический вопрос:

Был ли контроль потерян по ошибке или они сделали это преднамеренно? Между этими двумя утверждениями большая разница.

30 апреля офис директора национальной разведки США опубликовал заявление, в котором говорится:

Разведсообщество присоединяется к широкому научному консенсусу о том, что вирус COVID-19 не искусственного происхождения и не является результатом генных модификаций... Разведка продолжит доскональное изучение появляющейся информации и разведданных с целью выяснить, началась ли вспышка через контакт с инфицированными животными или это было следствие несчастного случая в лаборатории в Ухане.

Тем не менее в тот же день Дональд Трамп заявил, что считает убедительной теорию утечки из лаборатории, но на вопрос, на чем основана его уверенность, отвечать не стал.

– Что внушает вам уверенность в том, что уханьский институт стал источником этого вируса?

– Я не могу сказать вам это. Я не имею права говорить.

Госсекретарь США Майк Помпео согласен с президентом.

Не забывайте, что Китай не впервые заражает весь мир и не первый день использует не соответствующие стандартам лаборатории. Разведсообщество продолжает свою работу, они должны все проверить, чтобы знать наверняка. Могу сказать, что существует значительный объем доказательств того, что все началось с лаборатории в Ухане.

Сторонники президента в соцсетях всячески поддерживают его версию. Пользователь твиттера с ником "Капитан Америка" разместил фотографии партсобрания в уханьском институте: "Их цель – геополитика, а не наука".

ATTENTION:



To anybody saying we should trust the science coming from #China’s #Wuhan Institute of Virology:



Here are photos from inside the P4 lab showing Dep. Dir. Xiao Gengfu leading a Communist Party meeting. Note hammer & sickle.



Their goal is geo-political, not scientific pic.twitter.com/YINouwLiXk — 🇺🇸🦅 Captain America 🦅🇺🇸 ~ #ImpeachDeblasio (@RealChaimHaber) May 4, 2020

Однако члены коалиции "Пять глаз" не разделяют этой уверенности. Великобритания, Канада и Австралия отказались подтвердить аутентичность доклада, на который ссылается австралийская газета. Премьер-министр Канады заявил журналу Foreign Policy: "Пока слишком рано делать уверенные выводы". Пресс-секретарь британского премьер-министра сказал: "Разумеется, есть вопросы о происхождении и распространении вируса, на которые необходимо ответить. Это нужно делать при участии всех наших международных партнеров, включая Китай". По словам премьер-министра Австралии Скотта Моррисона, у него нет никаких доказательств утечки из уханьской лаборатории. И только Новая Зеландия пока никак не прокомментировала публикацию австралийского таблоида.

Владимир Абаринов, «Радио Свобода»