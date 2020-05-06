В Ливии ликвидирован один из главарей поддерживаемых РФ боевиков 6.05.2020, 11:51

Правительственные силы проводят операцию «Буря мира».

На западе Ливии возле авиабазы «Ватийе» правительственными силами Ливии был ликвидирован главарь наемников Халифы Хафтара, которого поддерживает Российская Федерация. Об этом сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на пресс-службу Центра операции «Вулкан гнева».

Согласно сообщению, Усаме Эмсик был убит в ходе операции по зачистке авиабазы «Ватийе» от наемников. Кроме того, уничтожено 10 военных машин сторонников Хафтара.

Армия Ливии утром 5 мая начала операцию по освобождению от вооруженных сторонников Хафтара стратегического объекта — авиабазы «Ватийе», которая использовалась для авиаударов по Триполи. Незаконные вооруженные формирования с востока Ливии продолжают обстреливать различные районы Триполи, несмотря на то, что 21 марта было объявлено о перемирии для борьбы с коронавирусом нового типа. В ответ на провокации сторонников Хафтара, признанные власти Ливии 25 марта объявили о начале военной операции «Буря мира».