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«Либо на парад, либо заявление на стол»

  • 6.05.2020, 12:06
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«Либо на парад, либо заявление на стол»
Фото: AFP

Как минчан отправляют 9 мая заражаться коронавирусом.

Минчан отправляют на парад 9 мая в добровольно-принудительном порядке. Сотрудникам некоторых государственных организаций в случае отказа угрожают увольнением, сообщает телеграм-канал "Баста".

"Жена работает в Зеленстрое Фрунзенского района в Минске. Там в добровольно-принудительном порядке отправляют на парад директора и трех рабочих. Еще двух рабочих - на концерт. Доплачивают за это по 30 рублей", - пишет житель Минска.

"В Министерстве архитектуры и строительства объявили о выборе: либо на парад, либо заявление на стол", - сообщает подписчик.

"Старосты групп Минского государственного автомеханического колледжа рассылают сообщения с предложением прийти на парад "на условиях", - пишет студент колледжа.

Началтница отдела кадров государственного предприятия "Белгипродор" Шершнева требует предоставить "по одному человеку от каждого структурного подразделения" для участия в параде", - сообщает подписчик.

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