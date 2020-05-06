Черного кобеля не отмоешь до бела Валерий Карбалевич

6.05.2020, 12:09

Валерий Карбалевич

Пандемия обнажила естество белорусского режима.

Как-то стало выветриваться из памяти, что еще совсем недавно, 5—6 лет назад, Беларусь была международным изгоем. Запад вводил санкции в отношении белорусских властей, ситуация в нашей стране регулярно обсуждалась в структурах ООН и других организациях, Лукашенко был невъездным в государства ЕС, серьезные инвесторы не хотели иметь дело с официальным Минском.

Но вследствие непредвиденных геополитических перемен в регионе, происшедших после 2014 года, то есть после Крыма, статус Беларуси в мире существенно изменился. В Минск стали приезжать статусные политики, типа госсекретаря США Майка Помпео. Лукашенко стали приглашать в Европу.

Но надо (было случиться пандемии коронавируса/ru/news/2020/5/6/375477/), чтобы вся эта тенденция повернулась вспять. Беларусь грозит снова превратиться в мирового изгоя. Белорусское руководство отказалось принять строгие меры по предотвращению распространения вируса. А. Лукашенко бросил всем вызов. Он высмеял все мировое сообщество, назвал пандемию «психозом», «психопатией», объявил, что «мир сошел с ума». Президент заявил, что нельзя изолировать людей в квартирах, поэтому в стране продолжаются спортивные мероприятия (футбол, хоккей), люди по призыву главы государства посещают храмы, прошел субботник, готовится парад, детей вернули в школы.

Когда-то на заре своей президентской деятельности Лукашенко сказал: «Я свое общество за цивилизованным миром не поведу». И это одно из немногих обещаний, которое он выполняет.

Пандемия смыла цивилизационный лоск с белорусского политического режима, обнажила его естество. О таких случаях говорит народная пословица: «Черного кобеля не отмоешь до бела». Оказалось, что то изгойство 1990—2000-х годов — это не случайность. Конфликтогенность, психологическая неспособность адаптироваться к доминирующим социальным нормам вылезли наружу, были возведены в ранг государственной политики. В момент кризиса сработал символический код, заложенный в основной каркас режима.

Первое время мир смотрел на происходящее в Беларуси равнодушно. Дескать, если в какой-то стране авторитарный лидер хочет провести эксперимент над собственным народом и этот народ не возражает, то в чем проблема?

Однако в нашем глобализованном мире все очень взаимосвязано. Вскоре выяснилось, что Беларусь может быть опасна для окружающих. Ибо по числу зараженных Беларусь обошла Польшу и Украину (где население в несколько раз больше), и по темпам роста инфицированных вышла на 3-е место в Европе. И мировое сообщество стало осторожно и дипломатично призывать белорусские власти позаботиться о собственных гражданах.

Международная организация труда осудила проведение субботника.

21 апреля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала резюме миссии этой структуры по итогам посещения Беларуси 8—11 апреля. В документе отмечено, что «ситуация вызывает озабоченность и требует немедленной реализации всеобъемлющей смешанной стратегии». ВОЗ призывает белорусские власти «перенести все массовые мероприятия, в том числе спортивные, культурные, политические и религиозные», «ограничить количество собраний и совещаний», ввести дистанционное обучение в системе образования, прекратить деятельность всех «вторичных» организаций и хозяйствующих субъектов.

Представитель ВОЗ в Беларуси Батыр Бердыклычев, комментируя позицию своей организации, заявил, что темп прироста новых случаев в Беларуси является одним из самых высоких в Европейском регионе. И предупредил, что «в условиях отсутствия адекватных мер физического дистанцирования, у нас нет оснований в ближайшее время ожидать перелома в течении эпидемии и обращения ее вспять».

Ситуация дошла до того, что вынуждена была вмешаться Организация объединенных наций. Постоянный координатор ООН в Беларуси Иоанна Казана-Вишневецка призвала белорусские власти неотложно выполнять рекомендации ВОЗ. «Настало время для незамедлительных и масштабных мер по ужесточению физического дистанцирования», — говорится в заявлении.

29 апреля директор департамента Европейской комиссии по европейской политике соседства и переговорам о расширении Катарина Матернова в ходе онлайн-брифинга констатировала, что Беларусь не предпринимала таких мер для предотвращения распространения коронавируса, как другие страны. Выяснилось, что еще в середине апреля МИД нашей страны получил от Еврокомиссии предупреждение о том, что ратификация визового соглашения с ЕС не откроет границы Евросоюза для граждан Беларуси, пока в республике продолжается беспрецедентный для региона рост заражения новым коронавирусом.

30 апреля верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью Радио Свабода также заявил: «Я настоятельно призываю белорусские власти следовать рекомендациям Всемирной организации здравоохранения для предотвращения пандемии». Он предупредил, что Евросоюз готов предоставить Беларуси помощь в размере 60 млн евро на борьбу с коронавирусом, но только при условии выполнения требований ВОЗ. И заметил: «Невозможно, когда с одной стороны предлагают помощь, а с другой — не выполняют рекомендации, которые мы реализуем в наших странах и просим выполнять всех остальных».

Не только ЕС, но и Россия закрыла свою территорию для въезда белорусов. Причем, официальная версия такого решения объясняется тем, что Беларусь не приняла надлежащих мер по борьбе с пандемией. Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев в интервью tut.by дипломатично заметил, что «все без исключения государства обязаны слышать требования и рекомендации ВОЗ».

Публичная критика белорусского руководства со стороны мирового сообщества означает, что все дипломатические каналы воздействия на Беларусь исчерпаны. Но, похоже, все напрасно. Решение Лукашенко о проведении парада говорит о том, что он даже не смотрит на эти дипломатические усилия.

Поэтому партнерам Беларуси не остается ничего другого, как дистанцироваться от «чумного барака». Вот появилась информация, что российские и китайские военные ведомства объявили о решении не отправлять военнослужащих для участия в военном параде в Минске 9 мая.

По БТ показывают сюжеты, как иностранцы жаждут приехать в Беларусь, потому что здесь нет ограничений. А вот около тысячи индийских студентов, которые изучают медицину в Беларуси, в видеообращении просят свое правительство срочно прислать за ними самолет из-за высокого риска заражения коронавирусом в Беларуси. Есть угроза превращения Беларуси в «черную дыру».

Валерий Карбалевич, «Свободные новости»