В оккупированном Крыму катастрофически снизились запасы воды 6.05.2020, 12:02

Запасов может хватить до середины лета.

Вследствие аномально теплой и бесснежной зимы, а также отсутствия дождей весной запасы воды на оккупированном Крымском полуострове катастрофически снизились. В некоторых местах не хватает 30%, а в других - двух третей. Об этом сообщает «Униан».

Оккупационная власть Крыма признает, что воды там хватит разве что до середины лета. По данным крымских водоканалов, суммарный запас живительной влаги в водохранилищах составляет 113,7 миллиона кубов, что на 98 миллионов меньше нормы.

"Я такого еще не помню. Были засухи, но не до такой степени, чтобы до середины водохранилища можно было дойти по дну. Уровень воды падает и в колодцах. Летом нечем будет поливать огороды, а без них мы не проживем", – жалуется житель Симферополя Николай.

Крымский блогер Заир на своем канале в YouTube сообщает, что в начале марта ездил на Симферопольское водохранилище.

Фото: Youtube Zair Bakkal

"Увиденное меня поразило. Огромные площади, на которых были миллионы кубометров воды, высохли. По дну можно гулять. Симферопольское и Партизанское водохранилища исчезают на глазах", – описывает свои впечатления Заир.

Симферопольское водохранилище до засухи / Youtube Zair Bakkal

Симферопольское водохранилище после засухи / Youtube Zair Bakkal

«Власти» оккупированного Крыма также бьют тревогу.

"В водохранилищах Крыма сейчас критически малый запас воды. Считаю, что нельзя медлить с вводом режима чрезвычайной ситуации, чтобы уменьшить последствия засухи. К примеру, в Белгородском водохранилище осталось 8 млн кубов воды. Ежесекундно из него происходит сброс 2,5 куба воды в Северо-Крымский канал. Это значит, что вода закончится к концу мая – началу июня. И что будет с обеспечением ею Керчи, Судака, Феодосии, поселков восточного Крыма?" - написал в Facebook директор известного парка львов "Тайган" Олег Зубков, который поддержал в 2014 году оккупацию Крыма.

Жители полуострова запасаются водой еще с весны. У многих на огородах стоят большие бутыли и бочки, куда набирают воду для полива растений. Некоторые уже переселяются в другие места, где хотя бы есть скважины и можно качать воду.

На огородах Партенита / Facebook Андрея Яркова

Из-за воды на полуострове разгораются целые войн – люди не могут поделить родники.

Большой каньон также обмелел / Facebook Krymangup

"Чтобы воду собирать, оккупантам необходимо вкладывать деньги: строить водопроводы, очистные сооружения. Они этого делать не хотят. Они экономят на жителях Крыма, им лучше тратить деньги на войну", – считает экс-депутат Рады Андрей Сенченко.

Также он считает, что если Украина согласится подавать воду на полуостров, оккупанты в Крыму останутся надолго. А сэкономленные средства они вновь будут тратить на войну с Украиной.