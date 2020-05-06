Саакашвили назвал свою новую должность в Украине 6.05.2020, 12:06

Михеил Саакашвили

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Но последнее слово будет за президентом страны.

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили сообщил, что его должны назначить председателем исполнительного комитета Национального совета реформ.

«Председателем исполнительного комитета, а не секретарем», — уточнил Саакашвили в комментарии DW в среду, 6 мая, в ответ на просьбу подтвердить, что его должны назначить секретарем Национального совета реформ, пишет nv.ua.

При этом Саакашвили не смог назвать точную дату своего назначения на должность — согласно сообщениям СМИ, это может произойти уже в среду.

Национальный совет реформ был создан в 2014 году указом президента Украины Петра Порошенко. Он является «специальным консультативно-совещательным органом при президенте Украины по вопросам стратегического планирования, согласования позиций по внедрению в Украине единой государственной политики реформ и их реализации».

В конце апреля стало известно, что президент Владимир Зеленский предложил Саакашвили должность вице-премьер-министра по вопросам реформ, которой на данный момент нет в правительстве.

Политик сообщал, что намерен заниматься налаживанием сотрудничества с Международным валютным фондом и помощью малому и среднему бизнесу.

Саакашвили на должность вице-премьера должна была назначить Верховная Рада. Он провел встречи с премьер-министром Денисом Шмыгалем, а также фракциями Слуга народа и Голос. По данным источников, в парламенте нет достаточно голосов для назначения Саакашвили. Соответствующее постановление даже не было зарегистрировано в Раде.

Грузия резко раскритиковала возможное назначение Саакашвили в правительство Украины, не исключив возможность отзыва посла из Киева. Президент Саломе Зурабишвили заявила, что это вызывает дефицит доверия между странами.