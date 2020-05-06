Минздрав насчитал в Беларуси 19 255 заражений коронавирусом 6.05.2020, 12:18

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Анализ независимых данных показывает, что эта статистика существенно занижена.

Минздрав сообщил, что в Беларуси 19 255 человек заразились коронавирусом.

Министерство заявляет, что от COVID-19 умерли 112 человек.

Официальные цифры никак не отображают реального положения дел с коронавирусом в Беларуси. Предлагаем вам ознакомиться с интерактивной картой заражений COVID-19 в нашей стране от Telegram-канала «Баста».

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