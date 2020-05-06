Названы лидеры среди стран ЕС по работе из дома 6.05.2020, 12:35

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В этих странах люди не ходили в офис еще до карантина.

Жители Нидерландов и Финляндии больше других европейцев были готовы к работе из дома. Еще до карантина, введенного из-за пандемии коронавируса COVID-19, больше 14% работников в обеих странах постоянно работали из дома, сообщает европейское статистическое агентство Евростат, пишет «Европульс».

В первую пятерку также вошли Люксембург (11,6%), Австрия (9,9%) и Дания (7,8%).

Меньше всего работников на «удаленке» было в Болгарии (0,5%), Румынии (0,8%) и Венгрии (1,2%).

В среднем только 5,4% европейцев работали удаленно до введения карантина. 10 лет назад офис на дому был тоже только у 5%. Их было больше среди людей 50-64 лет (6,6% против показателя в 2,1% у 15-24-летних).

Зато за последние 10 лет выросла доля работников, которые периодически выполняли работу из дома, а остальное рабочее время проводили в офисе – с 6% в 2009 до 9% в 2019 году.

Недавно Европейский инвестиционный банк оценил, в каких странах ЕС бизнес оказался наиболее готов к работе на «удаленке». Среди лидеров тоже оказались Нидерланды и Финляндия вместе с Данией и Чехией.