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Ученые: Мясоеды оказались психически крепче вегетарианцев

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  • 6.05.2020, 12:39
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Ученые: Мясоеды оказались психически крепче вегетарианцев

Исследование провели американские психологи.

Американские психологи обнаружили связь между переходом на растительную диету и «тонкой душевной организацией». Согласно их выводам, у вегетарианцев и веганов выше риск развития депрессии и тревожности по сравнению с мясоедами. Об этом пишет PsyPost.

Ученые проанализировали 18 предыдущих работ, посвященных психическому здоровью и употреблению мяса. В общей сложности в выборку попали 149 559 мясоедов и 8584 респондента, отказавшихся от мяса. Это были люди со всех континентов.

Хотя во время одного из экспериментов вегетарианцы и веганы чаще мясоедов пребывали в хорошем настроении, долгосрочные исследования свидетельствуют, что среди них больше людей, склонных к депрессии, тревожным расстройствам и нанесению себе вреда.

«Корреляция не подразумевает причинно-следственной связи, и мы попытались объяснить выводы. Например, страдающие от психических расстройств люди могут менять свои диеты в качестве самопомощи; веганский и строго вегетарианский рацион может приводить к недостатку питательных веществ, что повышает риск развития расстройств; некоторые люди с расстройствами пищевого поведения используют веганство и вегетарианство, чтобы „скрыть“ свою болезнь; люди, которые чрезвычайно чувствительны к страданиям животных и фокусируются на этом, могут испытывать тревогу или находиться в депрессивном состоянии из-за этого», — говорит Урска Доберсек из Университета Южной Индианы.

Текст исследования опубликован в журнале Critical Reviews in Food Science and Nutrition.


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