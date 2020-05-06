В Гомеле после недели на ИВЛ умерла заведующая детским садом 13 6.05.2020, 12:44

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Татьяна Невирковец

Фото: официальный сайт детского сада № 130 г. Гомеля

Женщине было 36 лет.

В Гомеле умерла заведующая детским садом № 130 Татьяна Невирковец. Женщине было 36 лет. До этого она неделю была на ИВЛ. О трагедии tut.by сообщили родители воспитанников, в саду это подтвердили.

В саду говорят, что заведующая ушла на больничный в середине апреля. 20-го ее положили в больницу с пневмонией. Неделю назад стало известно, что она на ИВЛ, а вчера коллективу сообщили, что заведующая умерла.

Родители воспитанников возмущены, что на протяжении длительного времени никто не сообщил им о болезни заведующей.

— Когда Татьяну Ярославовну положили в больницу с высокой температурой и пневмонией, родителей не уведомили, более того, насколько нам известно, запретили и воспитателям говорить об этом. Они и молчали, только маски надели, — рассказывает Елена, которая водит в этот сад ребенка.

— Насколько нам известно, ей поставили пневмонию и сердечную недостаточность в заключении о смерти, — рассказывают работники сада. Они не знают, каков результат теста на коронавирус у умершей заведующей, но беспокоятся, что могли стать контактами первого уровня. — Кабинет заведующей в 20-х числах апреля обрабатывали дезинфекторы из санстанции. Но больше никто ничего не предпринимает. Нам сказали, что уже много времени прошло — и раз мы не заболели, значит, не заразились.

У заведующей детсадом не было своей семьи, она жила с родителями. Сейчас, говорят работники сада, они тоже в больнице.

В управлении образования Гомельского горисполкома на наш вопрос о ситуации в детском саду ответили лишь, что «учреждение продолжает работать в прежнем режиме».