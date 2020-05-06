закрыть
6 мая 2020, среда, 17:04
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Гомеле после недели на ИВЛ умерла заведующая детским садом

13
  • 6.05.2020, 12:44
  • 6,802
В Гомеле после недели на ИВЛ умерла заведующая детским садом
Татьяна Невирковец
Фото: официальный сайт детского сада № 130 г. Гомеля

Женщине было 36 лет.

В Гомеле умерла заведующая детским садом № 130 Татьяна Невирковец. Женщине было 36 лет. До этого она неделю была на ИВЛ. О трагедии tut.by сообщили родители воспитанников, в саду это подтвердили.

В саду говорят, что заведующая ушла на больничный в середине апреля. 20-го ее положили в больницу с пневмонией. Неделю назад стало известно, что она на ИВЛ, а вчера коллективу сообщили, что заведующая умерла.

Родители воспитанников возмущены, что на протяжении длительного времени никто не сообщил им о болезни заведующей.

— Когда Татьяну Ярославовну положили в больницу с высокой температурой и пневмонией, родителей не уведомили, более того, насколько нам известно, запретили и воспитателям говорить об этом. Они и молчали, только маски надели, — рассказывает Елена, которая водит в этот сад ребенка.

— Насколько нам известно, ей поставили пневмонию и сердечную недостаточность в заключении о смерти, — рассказывают работники сада. Они не знают, каков результат теста на коронавирус у умершей заведующей, но беспокоятся, что могли стать контактами первого уровня. — Кабинет заведующей в 20-х числах апреля обрабатывали дезинфекторы из санстанции. Но больше никто ничего не предпринимает. Нам сказали, что уже много времени прошло — и раз мы не заболели, значит, не заразились.

У заведующей детсадом не было своей семьи, она жила с родителями. Сейчас, говорят работники сада, они тоже в больнице.

В управлении образования Гомельского горисполкома на наш вопрос о ситуации в детском саду ответили лишь, что «учреждение продолжает работать в прежнем режиме».


популярное за неделю

Мнение

За пострадавших от коронавируса белорусским властям придется ответить
За пострадавших от коронавируса белорусским властям придется ответить Михаил Пастухов
Имя этой персоны станет проклятием в тысячах семей, потерявших своих родных
Имя этой персоны станет проклятием в тысячах семей, потерявших своих родных Николай Статкевич
Лидеры оппозиции призывают продолжить Народный карантин до конца мая
Лидеры оппозиции призывают продолжить Народный карантин до конца мая
После войны всегда бывает трибунал
После войны всегда бывает трибунал Ирина Халип