Награда нашла антигероя 11 6.05.2020, 12:52

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Фото: Reuters

Как российская блогосфера отреагировала на награждение Ким Чен Ына медалью.

Владимир Путин наградил северокорейского диктатора Ким Чен Ына медалью к 75-летию Победы — "за большой личный вклад в увековечение памяти погибших и погребенных на территории КНДР советских граждан". Однако медаль, согласно статуту, вручается иностранным гражданам, имевшим прямое отношение к войне. Cайт kasparov.ru cобрал реакцию российской блогосферы на это событие:

James FX:

"Ким Чен Ын, которому, кстати, нет и сорока лет, получил от Путина медаль к 75-летию Победы. Согласно указу, ей награждаются участники боевых действий, узники гетто и концлагерей, иностранные граждане, сражавшиеся на стороне армии СССР в 1941–1945 годах.

Пыне вообще плевать на законы".

Борис Вишневский:

"Северокорейский Ким Чен Ын — один из самых отвратительных диктаторов в мире, — указом президента Путина награжден юбилейной медалью "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." за "большой личный вклад в увековечение памяти погибших и погребенных на территории КНДР советских граждан и проявленную заботу о сохранности захоронений и мемориалов советских воинов в Корейской Народно-Демократической Республике".

Моральные оценки понятны. Но дело не только в них.

В соответствии с указом президента РФ от 13 июня 2019 года №277, этой медалью награждаются ТОЛЬКО те, кто имел прямое отношение к Великой Отечественной. Воевал, работал в тылу, был несовершеннолетним узником фашистских лагерей.

Граждане иностранных государств могут быть награждены этой медалью, если они "сражались в составе воинских национальных формирований в рядах Вооруженных Сил СССР, в составе партизанских отрядов, подпольных групп, других антифашистских формирований, внесли значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и награждены государственными наградами СССР или Российской Федерации".

Где здесь место для Кима, который не воевал и не внес никакого вклада в Победу?

Пожаловав ему медаль, Путин нарушил свой же собственный указ.

Впрочем, есть и хорошее.

В мае 1964 года Хрущев пожаловал звание Героя Советского Союза египетскому президенту Насеру.

Править ему после этого оставалось — пять месяцев".

Егор Седов:

"Про медаль для Ким Чен Ына Воскресшего сказали все.

Но... К сожалению, это — традиция у властей такая, вручать награды людоедам. Много лет назад Высоцкий об этом пел... И традицию продолжили уже вот ЭТИ!

А был бы Бокасса — и ему что-нибудь вручили бы. В "Сражающейся Франции" служил, Браззавиль брал, в Нормандии воевал? Служил! Воевал! У Бокассы прав на награду было бы больше, чем у Кима III...

Вообще-то, приравнивание к диктатору россиян, переживших войну и блокаду, можно ведь и оскорблением назвать. Думаю, и нужно. Совсем не все они — "ядерный электорат" этой власти.

Однако есть еще одно "но" — перефразируя Довлатова... Мы без конца ругаем здешние власти, и ругаем, разумеется, за дело. И все же я хочу спросить — почему наследники людоедского режима обучаются в демократической Европе?"

Никита Ульященков:

"Вроде все понятно. Но дело в том, что в соответствии с указом президента РФ от 13 июня 2019 года №277, этой медалью награждаются ТОЛЬКО те, кто имел прямое отношение к Великой Отечественной. Воевал, работал в тылу, был несовершеннолетним узником фашистских лагерей.

Граждане иностранных государств могут быть награждены этой медалью, если они "сражались в составе воинских национальных формирований в рядах Вооруженных Сил СССР, в составе партизанских отрядов, подпольных групп, других антифашистских формирований, внесли значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и награждены государственными наградами СССР или Российской Федерации".

Наградив Ына медалью, Путин нарушил свой собственный указ".

Телеграм-канал "СерпомПо":

"С карикатурным вызовом Чехии, Польше и другим европейским странам, на фоне скандала с памятником Коневу, Путин наградил Ким Чем Ына медалью "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.":

"За большой личный вклад в увековечение памяти погибших и погребенных на территории КНДР советских граждан и проявленную заботу о сохранности захоронений и мемориалов советских воинов в Корейской Народно-Демократической Республике".

С монументами в Северной Корее, вероятно, отлично. Люди живут очень плохо в семейной диктатуре Кимов. То же в России — с памятниками и парадами — порядок. А на людях власти экономят, что отлично показал вирусный кризис.

Иной раз возникает впечатление, что, по мнению начальства, люди в России рождаются лишь для того, чтобы работать на верхушку, воевать за нее, умирать и чтить такой же великий подвиг предыдущих поколений, покрывая родную землю большими и малыми изваяниями.

С другой стороны, где корейские Кимы, а где "отечественная война" СССР? Япония на СССР не нападала.

Но наградил к чему-то Ким Чен Ына.

И все же плохо понимает российское начальство тонкости "многополярного мира", на котором тронулся головой Лавров. Не чувствуют Северной Кореи.

Надо было, по меньшей мере, две медали вручить. Потому что дедушка Ким Ир Сен, хотя и умер в 1994 году, но с 1998 года по конституции является "вечным президентом КНДР". И официальная резиденция есть — Кымсусанский дворец Солнца. Он же — мавзолей, где лежат Ким Ир Сен и Ким Чен Ир.

Ким Ир Сен все-таки в годы войны был капитаном советской армии. Вот и надо было Путину вручить медаль вечному президенту! Думаем, в Северной Корее этот жест был бы встречен с пониманием. И несомненно, укрепил путинско-кимовскую дружбу".

Телеграм-канал "Крем":

"Бесспорно, Ын для Победы мог сделать многое: например, сожрать все продовольствие в тылу врага, обрекая врагов на голодную смерть, или раздавить собой немецкий танк с экипажем, но история уготовала ему другие подвиги".

Телеграм-канал "Запретное мнение":

"Казалось бы, где 36-летний Ким Чен Ын, а где медаль за войну, которая завершилась 75 лет назад — но это неважно. Абсолютно неважно.

У путинской РФ министр обороны, ни дня не служивший в армии, а следовательно, и не принимавший участие ни в одном военном конфликте, ходит весь в "шоколадных" медалях, словно новогодняя елочка.

Чем Ким Чен Ын хуже?

Да и сам праздник 9 Мая в РФ уже давно из дня скорби и памяти трансформировался в "можем повторить" и "фрик шоу".

Так что Ким Чен Ын тоже вАевал!

Главное — не забыть наградить Башара Асада и Николаса Мадуро.

Их личный вклад в победу 1945 года бесценен. Без них ее бы попросту не было..."

Телеграм-канал "Мастер пера":

"Награждение Ким Чен Ына медалью в честь 75-летия Победы призвано подтвердить, что глава КНДР жив, потому что такая юбилейная награда посмертно не вручается. Однако медаль, переданную через российского посла, за Кима получил министр иностранных дел Северной Кореи, что не снижает, а, напротив, акцентирует внимание на вопросах здоровья и работоспособности северокорейского лидера. Если же представить себе, что Ким жив-здоров, то, получается, он воспринял награждение от руководства России как не очень значимое для себя событие, послав вместо себя на церемонию вручения одного из министров.

Конечно, риски коронавируса никто не отменял, самоизоляция и карантин в определенных вариантах действуют и в Северной Корее, но с учетом особого случая и оказанного державой уважения Киму полагалось бы самолично взять под козырек, чего не произошло. Так что вопрос о Ким Чен Ыне можно и дальше считать подвешенным".

Эдуард Резник:

"Награда нашла героя. Целых 75 долгих лет, прошедших после Великой Победы, медаль в честь нее искала своего героя. И на днях, наконец, нашла — в лице смертию смерть поправшего Ким Чен Ына, который, как известно, лично брал Рейхстаг, водружал на нем Знамя, а перед этим лично душил Гитлера — фашистскую гадину, позднее ошибочно объявленную самоубившейся. Жаль, что до этого радостного дня не дожили Ким Ир Сен и Ким Чен Ир — дедушка и отец героя. Уж они бы гордились своим смелым сыном и внуком, скромно остававшимся в неизвестности целых 75 лет".