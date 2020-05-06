«На эти деньги от коронавируса не вылечишься потом!» 15 6.05.2020, 13:06

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иллюстрационное фото Reuters

Как белорусских студентов сгоняют на парад 9 мая.

3 мая Лукашенко сказал, что парад во время эпидемии коронавируса отменять не будут.

- С учетом обстановки очень строго подходим к проведению этих мероприятий. Никого туда не тащим и не загоняем, - сказал диктатор.

И уже в тот день, когда Лукашенко сказал, что никого на парад тащить не будут, студенты разных вузов стали получать сообщения от старост и кураторов, звонки из деканата, пишет kp.by.

- Нам написала староста, что нужны люди на парад 9 мая, - рассказывает студент БГТУ. - В сообщении еще была фраза «ищем аккуратно». Пообещали, что тем, кто пойдет смотреть парад, закроют отработки и субботники. А еще пообещали автомат по физре, но не точно, а с вероятностью 85%.

Похожие сообщения получили и во многих других вузах.

- Но желающих у нас пока не очень много, - рассказывает студентка, которая просит не называть ее вуз. - Хотя, боюсь, отработки скоро много кого подкупят. Я даже могу приблизительно сказать, кто из однокурсников готов пойти на парад ради отработок.

Отработки - не единственная привилегия, которую обещают тем, кто сходит на парад.

- Нам в общаге сказали, что в следующем году это будет плюсом при заселении. В анкете, где указываем причины, по которым имеем право на общежитие, можно будет указать поход на парад. А еще сможем выбрать комнату и соседей, - рассказывает иногородняя студентка младших курсов. - Анонимно могу признаться честно, что я, наверное, пойду. За себя не волнуюсь: буду стараться соблюдать меры безопасности и надеяться на свой иммунитет. Но к бабушке с дедушкой после парада на всякий случай пока не поеду.

В некоторых вузах студентов решили мотивировать материально. Тем, кто пойдет на парад, поощрение предлагают на выбор. Или освобождение от практики в один из дней, или прибавку к стипендии.

- Смешно и грустно: +10 рублей к стипендии в следующем месяце, - рассказывает студентка. - Только на эти деньги от коронавируса не вылечишься потом!

На скриншотах переписок с преподавателями и старостами, которыми делятся студенты, видно, что многие волнуются о здоровье. Кто-то отговаривает одногруппников идти, другие задают четкие вопросы: а как же здоровье?