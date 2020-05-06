Зеленский отказался ехать на парад Лукашенко 29 6.05.2020, 14:03

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Фото: РБК-Украина

Офис президента Украины ответил на приглашение белорусского диктатора.

Президент Украины Владимир Зеленский не поедет в столицу Беларуси Минск на парад 9 мая.

Об этом «Радио Свобода» сообщили в директорате по вопросам информационной политики Офиса президента Украины.

«В Украине — карантин. Глава государства пока не осуществляет зарубежных визитов», — рассказали в ОП.

5 мая Лукашенко пригласил на парад ко Дню Победы глав других государств, — он призвал приехать лидеров стран «хотя бы из бывшего Советского Союза».