Зеленский отказался ехать на парад Лукашенко

Зеленский отказался ехать на парад Лукашенко29
- 6.05.2020, 14:03
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Офис президента Украины ответил на приглашение белорусского диктатора.
Президент Украины Владимир Зеленский не поедет в столицу Беларуси Минск на парад 9 мая.
Об этом «Радио Свобода» сообщили в директорате по вопросам информационной политики Офиса президента Украины.
«В Украине — карантин. Глава государства пока не осуществляет зарубежных визитов», — рассказали в ОП.
5 мая Лукашенко пригласил на парад ко Дню Победы глав других государств, — он призвал приехать лидеров стран «хотя бы из бывшего Советского Союза».