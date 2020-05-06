Ученые обнаружили необычный вид млекопитающего 3 6.05.2020, 14:09

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Происхождение этого загадочного зверя уходит корнями глубоко в древний суперконтинент.

В новом исследовании, опубликованном на портале Nature, палеонтологи подробно описали окаменелые останки существа, обнаруженные на Мадагаскаре. Adalatherium hui (букв. «безумный зверь») был размером с кошку и обитал на Земле примерно 72,1 — 66 миллионов лет назад, пишет «Популярная механика».

Что интересно, зверь принадлежит к таинственной группе млекопитающих времен позднего мезозоя, так называемым гондванатерианцам. До этого науке был известен лишь единичный череп да несколько зубов и фрагментов челюсти — но в данном случае исследователи получили в свое распоряжение прекрасно сохранившийся скелет. На сегодняшний день это одно из самых древних, если не древнейшее млекопитающее, найденное в южном полушарии.

Суперконтинент Гондвана начал распадаться на части примерно 180 миллионов лет назад. В конечном итоге это привело к отделению от него Австралии, Африки, Антарктиды, Мадагаскара, Южной Америки и Индии. С учетом того, что сам Мадагаскар стал самостоятельным островом 88 миллионов лет назад, а A. hui жил на нашей планете спустя 20 миллионов лет, ученые сделали простой вывод: животное долгое время эволюционировало в весьма изолированных условиях, что наделило его некоторыми… странностями.

По словам палеонтологов и биологов, скелет этого существа нарушает практически все общепринятые стандарты эволюции. Например в черепе у него больше отверстий, чем у любого известного млекопитающего. Вероятно, это повышало чувствительность его морды и усов, позволяя большему числу кровеносных сосудов проходить через череп.

Хотя данная особь, по мнению ученых, не достигла зрелости, ее вес составлял примерно 3,1 кг — слишком много для такого существа даже по самым приблизительным оценкам. Кроме того, у него были странно изогнутые кости лап. Сейчас исследователи обсуждают то, зачем могли понадобиться такие странные конечности — для бега, рытья, а может для других способов передвижения?

Даже зубы «бешеного зверя», и те обращены в обратную сторону и, вероятнее всего, развивались независимо от эволюционных путей, присущих обычным млекопитающим. В настоящее время ученые затрудняются дать ответ на тему того, почему животное выглядело так странно и что за условия вызвали столь необычные трансформации. Не исключено, что и другие гондванатерианцы окажутся не менее странными, если и их останки когда-нибудь попадут в руки исследователей.