Белорусские военные оказались под ударом COVID-19: новые заражения в Барановичах 3 6.05.2020, 14:29

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Заболевшим отказывают в тестах на коронавирус.

У троих военнослужащих из из Барановичей Брестской области подозревают заражение Covid-19, сообщает телеграм-канал "Баста".

"В Барановичах есть государственное учреждение "222 медицинский центр Военно - воздушных сил и войск противовоздушной обороны Вооруженных Сил Республики Беларусь", - пишет житель города. - Туда поступило трое военнослужащих срочной службы с воспалением легких. Никаких тестов им не делают и делать не собираются. Единственное, что сделали - поселили их в отдельную палату.

При этом, врачи, которые с ними работают, ходят домой, общаются с семьями, ходят в магазины".

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