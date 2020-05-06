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Белорусские военные оказались под ударом COVID-19: новые заражения в Барановичах

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  • 6.05.2020, 14:29
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Белорусские военные оказались под ударом COVID-19: новые заражения в Барановичах

Заболевшим отказывают в тестах на коронавирус.

У троих военнослужащих из из Барановичей Брестской области подозревают заражение Covid-19, сообщает телеграм-канал "Баста".

"В Барановичах есть государственное учреждение "222 медицинский центр Военно - воздушных сил и войск противовоздушной обороны Вооруженных Сил Республики Беларусь", - пишет житель города. - Туда поступило трое военнослужащих срочной службы с воспалением легких. Никаких тестов им не делают и делать не собираются. Единственное, что сделали - поселили их в отдельную палату.

При этом, врачи, которые с ними работают, ходят домой, общаются с семьями, ходят в магазины".

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