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Freedom House: Украина улучшила показатели демократического развития

  • 6.05.2020, 15:03
Freedom House: Украина улучшила показатели демократического развития

После избрания президентом Владимира Зеленского рейтинг демократии в стране вырос.

Украина улучшила показатели в рейтинге Национального демократического управления. В целом ее показатели демократического развития одни из лучших среди бывших советских республик, сравнивая с 2019 годом, не учитывая индексы развития балтийских стран. Об этом говорится в отчете международной неправительственной организации Freedom House «Страны переходного периода 2020 года. Отбрасывая демократический фасад» (Freedom House: Nations in Transit 2020. Dropping the Democratic Facade).

«Рейтинг Национального демократического управления улучшился с 2,25 до 2,50 благодаря первой мирной ротации власти в стране после эпохи Евромайдана, в связи с избранием президентом Владимира Зеленского», - подчеркивается в разделе «Оценки изменений в 2020 году» нового отчета Freedom House.

В разделе, посвященном ситуации в Украине, подчеркивается, что «продолжая курс предыдущей администрации, новое правительство Украины приняло проевропейскую и реформаторскую направленность с новым акцентом на борьбу с коррупцией, экономическое развитие и мирное строительство в оккупированном и контролируемом сепаратистами восточном регионе Донбасса».

В отчете отмечается, что «в 2019 году украинское гражданское общество продолжало функционировать с относительной свободой».

«Тем не менее, наблюдатели из гражданского сектора зарегистрировали 68 нападений на активистов в течение года, и власти не приложили особых усилий для надлежащего расследования этих случаев. Многие активисты воспользовались возможностью, предоставленной досрочными парламентскими выборами, чтобы баллотироваться и получить места в Верховной Раде. Например, четверо активистов являются членами антикоррупционного комитета парламента», – говорится в отчете.

Сфера развития гражданского общества в Украине оценена в пять баллов, при максимальной демократической оценке в этом разделе – семь баллов.

Развитие и свобода прессы, местное демократическое управление, судебная сфера, борьба с коррупцией получили оценки от 2,25 до 3,75 баллов по семибалльной шкале.

Вместе с тем, в пресс-релизе к основному докладу Freedom House «Страны переходного периода 2020 года. Отбрасывая демократический фасад», говорится о влиянии короновирусной инфекции на процессы, связанные с развитием демократии в странах Восточной и Центральной Европы, Балканах, Балтике, в странах Центральной Азии.

«COVID-19 создает переломную точку, которая могла бы ускорить тенденции к снижению или усилить демократию. […] Численность демократий находится сейчас на самом низком уровне за 25-летнюю историю отчетов Freedom House: из 29 оцененных государств, десять были признаны демократическими, десять – гибридными режимами, и девять – авторитарными. В течение последнего десятилетия количество гибридных режимов выросло более чем в три раза. В то же время количество демократических режимов сократилось на треть», – говорится в «Основных результатах» отчета Freedom House.

На публикуемой к материалу карте, Украина, Грузия, Молдова отнесены к странам с гибридным режимом управления, Беларусь, Россия и Казахстан – к авторитарным режимам в то время, как Латвия, Литва и Эстония – к странам с демократической формой управления и развития.


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