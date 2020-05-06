У якутского шамана Габышева попытались насильно взять тест на коронавирус 2 6.05.2020, 15:17

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Александр Габышев

Изгонявшего Путина шамана хотели изолировать под предлогом COVID-19.

В Якутии неизвестные попытались поместить в обсерватор шамана Александра Габышева, который в прошлом году отправился в Москву для проведения "обряда изгнания Путина". Об этом корреспонденту сайта "Сибирь.Реалии" сообщил координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников.

По его словам, сегодня, 6 мая, утром к Габышеву в дом пришли неизвестные и попытались взять у него анализ на коронавирус. Они не представились. Габышев отказался сдавать тест, поскольку постоянно находится дома. Тогда неизвестные привезли постановление санитарного врача о помещении шамана в обсерватор. Габышев повторил отказ и неизвестные удалились.

Прянишников уверен, что Габышев уже давно не покидал свое жилье, на "самоизоляции" он находится с марта месяца и ни с кем практически не общается. "С посторонними общение идет через забор – максимум", – отметил правозащитник.

Прянишников считает, что эти действия направлены на то, "чтобы не дать Габышеву куда-то пойти". Он предположил, что инцидент может быть связан с тем, что еще в феврале шаман говорил о своем намерении в июне возобновить поход в Москву.

Правозащитник добавил, что уголовное дело в отношении шамана сейчас приостановлено в связи с коронавирусом.

Ранее Габышев дал свое предсказание о будущем России. По его словам, после окончания пандемии коронавируса население страны почувствует свободу. "Ребята, через два месяца вы не узнаете весь мир и Россию тоже. Все вы вырвитесь на свободу, именно на свободу. Силу народа ничто не удержит. Сила народа от природы, Бога. Все она сметет через два месяца. Считайте, что это предсказание, пророчество мое. И вы уже ни у кого разрешения не будете спрашивать. За свою судьбу вы будете сами уже отвечать. И свобода вам достанется самим" – заявил шаман.

Александр Габышев в марте 2019 года отправился в Москву для проведения "обряда изгнания Путина". Его задержали 19 сентября на границе Бурятии и Иркутской области. Он был доставлен в Якутск, а после – в психоневрологический диспансер республики. В отношении шамана возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму. С него взяли подписку о невыезде. Психолого-психиатрическая экспертиза по заказу следствия признала Габышева невменяемым.

Отряд шамана объявил о прекращении похода после того, как, по словам сторонников Габышева, им угрожали в полиции обвинениями в терроризме. По официальной версии, о роспуске отряда по телефону попросил сам Габышев.

В правозащитной организации Amnesty International якутского шамана назвали узником совести и потребовали его освобождения.