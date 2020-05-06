Крутые времена требуют крутых решений 2 Анджей Почобут

6.05.2020, 16:43

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Анджей Почобут

Фото: Agencja Gazeta

Демократия должна уметь защищать своих граждан.

Один из очень популярных мифов, который благополучно закрепился в массовом сознании — это миф о мягкотелости, слабости, нерешительности западных демократий. Это была аксиома. Мол, если «крутые», то только автократы: Путин с оголенным торсом, Лукашенко на роликах, Бердымухамедов с синтезатором…

Они, решительные, они неустрашимые, они непреклонные.

Автократам эта мелодия очень нравилась и они активно пиарились, демонстрировали свои воображаемые мускулы и громогласно насмехались над западной политкорректностью и влиянием общественного мнения.

И вот пришло испытание. Пандемия.

И что мы увидели? Мы увидели жесткие и решительные действия западных демократий. Во имя спасения слабых были введены беспрецедентные ограничительные меры, система здравоохранения на ходу перестраивалась для ведения борьбы с пандемией, политики регулярно объясняли свои действия обществу и в результате практически везде их авторитет вырос.

Оказалось, демократия может успешно защищаться.

А что же крутые автократы? Лукашенко своими открытиями про трактор, водку и баню смешил мир, Бердымухамедов запретил само слово «коронавирус», Путин зашился неизвестно где и уже давно не демонстрирует свой стареющий торс…

Не буду входить в анализ особенностей ситуации в России и Туркменистане. Остановимся на Беларуси. Белорусский авторитаризм привычно лукавил, путался в цифрах, лепетал про экономику. Выбор — спасение экономики, он был для Лукашенко очевиден. Ведь для авторитаризма отдельный человек — разменная монета, и отношение к нему по-прежнему в духе краснознаменного Маяковского.

Единица! -

Кому она нужна?!

Голос единицы

тоньше писка.

Кто её услышит? -

Разве жена!

И то

если не на базаре,

а близко.

Это и определило вектор поведения. Желание защитить слабых, которое много лет вербально декларировалось властью, вдруг испарились.

Что в сухом остатке? А в сухом остатке заблудившийся в дебрях современного мира пенсионер, вцепившийся мертвой хваткой во власть.

И вы хотите мне сказать, так выглядит крутой лидер?

Как оказалось, можно надевать маршальский мундир, громогласно ругать своих бессловесных подчиненных и отправлять ОМОН разгонять мирные демонстрации, а в момент реального испытания оказаться мягкотелым.

И об этом уроке пандемии стоит помнить.

И еще меня повеселили те, кто недавно вещал про слабость и рыхлость Запада. После введения локдауна и карантина они вдруг сменили пластинку и завопили – фашизм, тоталитаризм, новый рейх. И это все про антиэпидемиологические меры. Цитируют положения Конституции, не зная, что объявление эпидемии дает правительству достаточно широкий комплекс полномочий, даже без введения чрезвычайного положения.

Демократия может быть жесткой, демократия должна уметь защищать своих граждан. И пандемия показала, что если есть реальная угроза, Запад будет действовать жестко.

Крутые времена требуют крутых решений.

Анджей Почобут, «Фейсбук»