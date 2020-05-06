Министр культуры России заразилась коронавирусом 7 6.05.2020, 15:23

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Ольга Любимова

Чиновница стала третьим представителем правительства РФ, у которого выявлен COVID-19.

Министр культуры РФ Ольга Любимова заразилась коронавирусной инфекцией COVID-19, сказала РБК пресс-секретарь министра Анна Усачева, сообщает РБК.

«Глава Минкультуры Ольга Любимова работает удаленно. Результаты теста на COVID положительные, министр находится дома, проводит рабочие совещания в режиме видеоконференции, участвует во встречах и переговорах в онлайн-форматах. Болезнь протекает в легкой форме, о госпитализации речи не идет», — отметила Усачева.

Любимова стала третьим членом правительства России, у которого выявлено заражение COVID-19. Первым 30 апреля объявил о своей болезни премьер-министр Михаил Мишустин, после его госпитализации полномочия главы правительства были переданы первому вице-премьеру Андрею Белоусову. На следующий день стало известно, что коронавирус обнаружен у главы Минстроя Владимира Якушева.

Кроме того, руководитель пресс-службы Минобрнауки Екатерина Толасова сообщила «Известиям» о том, что глава ведомства Валерий Фальков перешел в режим самоизоляции. По данным издания «Октагон», министр перешел на работу в удаленном режиме после того, как заболел один из сотрудников его ведомства.

6 мая министр финансов Антон Силуанов в интервью «Ведомостям» рассказал, что Мишустин постоянно находится на телефонной связи. Однако, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрий Пескова, в назначенном на среду видеосовещании по ситуации с COVID-19 Мишустин участия не примет.

За последние сутки в России выявлено 10 559 новых случаев заражения COVID-19. Более 10 тыс. заражений в сутки выявляется в России четвертый день подряд, общее число их превысило 165 тыс., с начала эпидемии 1537 человек умерло.