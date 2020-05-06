В Солигорске от COVID-19 умерла 40-летняя санитарка протитубдиспансера 6.05.2020, 16:06

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Минский областной противотуберкулезный диспансер

Женщина жила в минском районе.

Санитарка минского областного протитуберкулезного диспансера 40-летняя Виктория З. умерла в Солигорской центральной больнице, передает «Радыё Свабода».

Ее коллеги по работе сказали журналистам, что вчера узнали, что не стало Виктории, похороны будут завтра. Они говорят, что у нее был положительный тест на коронавирус.

«У нее с пятницы держалась температура под 40. В воскресенье она уже попала в реанимацию, в больнице сказали: «Состояние критическое». 5 мая она умерла» - рассказали коллеги.

В Солигорской ЦРБ не дали комментария. Виктория жила в Минском районе.