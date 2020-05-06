На Борисовском заводе медпрепаратов от пневмонии умерли четыре человека 3 6.05.2020, 16:26

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С рабочих собирают по 2 рубля на похороны.

Рабочие БЗМП на условиях анонимности рассказали о тяжелой ситуации, сложившейся на предприятии в течение последнего месяца из-за эпидемии коронавируса. По словам собеседников, руководство скрывает большое количество случаев заболевания. Только в течение нескольких недель на заводе умерли 4 человека, а главврач учреждения с двусторонней пневмонией сейчас в больнице, передает «Белсат».

Источники сообщают, что на 24 апреля количество больных на заводе составило 148 человек. За несколько недель эта цифра существенно увеличилась. Как отмечают работники завода, ставили разный диагноз. Количество же госпитализированных с двухсторонней пневмонией составляло 25 человек.

На 5 мая четверо работников Борисовского завода медицинских препаратов умерли от коронавирусной инфекции. Трое из них – работники 5-го цеха. Известно, что одному было 42 года, а второму – 47. Еще одна жертва – заместитель начальника охраны. Работники говорят, что с них собирали деньги на похороны.

«Надо было дать по 2 рубля. Кто-то давал полтора. большинство работников не носит масок и не обеспечивается. Они не верят в эпидемию, но деньги на похороны сдают. А если кто закашляет, то разбегаются в разные стороны», — рассказывает belsat.eu один из работников предприятия.

Мужчин утверждает, что в больнице с двухсторонней пневмонией лежит главный врач медпункта Максим Леонтьевич. Об этом ему рассказывали медсестры. Медпункт сейчас стерегут охранники.

Начальник отдела кадров Кристина Борисова разговаривать отказалась. По словам женщины, она не располагает информацией и не уполномочена давать комментарии.

Заместитель генерального директора по вопросам идеологии Наталья Бусел заверила журналистов, что пика заболеваемости на заводе нет.

«У нас все по нормам. По сравнению с прошлым годом даже меньше больных. Официально комментировать ничего не буду. Главный врач работает как обычно… То есть он на больничном, но не в больнице».

На БЗМП работают более 3000 человек. Предприятие производит более 300 наименований лекарственных средств и 12 фармакотерапевтических групп-дженериков.