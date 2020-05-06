Победить идею запретом невозможно Антон Орехъ

6.05.2020, 16:33

1,080

Антон Орехъ

Как российские власти пытаются бороться с фейками.

Самое смешное, что один из ныне запрещенных роликов, в которых распространяется всякая дребедень про коронавирус, мне случайно попался, и я его даже немного поглядел. Чудесно, что в самом начале ролика написано, что «данный фильм охраняется законом». Но у закона, оказывается, была немного другая точка зрения. Теперь выясняется, что в тот момент мой мозг проходил непростое испытание и подвергался искушению со стороны противоправного контента. Ведь я мог настолько им проникнуться, что уверовал бы в чипизацию и нумерологию, да еще чего доброго устроил бы репост и рекламу. И не только смутил бы других людей, но и сам угодил бы сдуру под преследования!

Решение прокуратуры – тот нечастый случай, когда я даже почти готов ее поддержать. Почти готов – но все-таки не до конца. Недолгий просмотр этого знойного кино вызвал у меня желание все-таки отправить туда санитаров в защитных халатах, в масках и перчатках, да вдобавок с прозрачным экраном на лице. Это случай не столько уголовный, сколько медицинский. По глубочайшему моему убеждению, дурь не наказуема, а превращение мозгов в жижу должно вызывать желание пожалеть носителей чумовых идей, а не преследовать их. К тому же всем очевидно, что как только в лентах появились конкретные названия запрещенных роликов, все тут же кинулись их искать, а поскольку на данный момент, когда я всё это пишу и говорю, доступ к ним не блокирован, то просмотры наверняка попёрли вверх.

Победить идею, даже бредовую, запретом точно невозможно. К тому же ситуация с этим вирусом странная. Знания о нем постоянно меняются, пополняются, и то, что еще вчера казалось верным, сегодня опровергается и наоборот. То есть сказать наверняка, что тут фейк, а что нет – сложно, потому что истины никто не знает. Я это не к тому говорю, что данные фильмы нужно немедленно поставить на Первом канале в лучшее время, а к тому, что здесь бред более или менее очевиден, но так бывает не всегда. А блокировать и наказать могут, в принципе, кого угодно. В том числе тех, кто жалуется на безобразия в больницах, на нехватку защитных средств и прочие далеко не бредовые и не фейковые вещи. А бывают и такие ситуации, когда появляется, например, Вероника Скворцова и выражает сомнения в природе вируса и ты думаешь, а мало ли что там было! Или Никита Михалков: его произведение сняли с эфира, но что же теперь, самого Никиту Сергеевича запрещать? А ведь он говорил вещи лишь чуть менее экстравагантные, чем авторы этих адских расследований. Сама идея борьбы с фейками не очень понятна. Невежество и конспирологию в принципе победить почти невозможно. А уж если и пытаться это делать, то путем просвещения и как можно более полного информирования людей. Иначе пустоту заполнит всякая лажа.

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»