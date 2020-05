Разведка Южной Кореи: Исчезновение Ким Чын Ына может быть связано с коронавирусом 1 6.05.2020, 16:51

Фото: AFP

По их данным, лидер КНДР был здоров.

Разведка Южной Кореи опровергает слухи об ухудшении самочувствия лидера КНДР Ким Чен Ына, никакой операции ему не делали. Об этом говорилось на закрытой встрече представителей разведсообщества с членами парламента, о которой депутаты 6 мая рассказали агентству Yonhap, пишет gordonua.com.

Ким Чен Ын руководит страной как обычно, но в этом году он, действительно, реже обычного появлялся на публике – всего 17 раз между 1 января и 1 мая. В разведке связывают это с его сосредоточенностью на внутренних проблемах, в частности на вспышке коронавирусной инфекции.

Пхеньян до сих пор отрицает наличие инфицированных SARS-CoV-2, однако при этом граница страны с Китаем фактически закрыта.

Как рассказали в разведке, после начала пандемии КНДР столкнулась с серьезными экономическими проблемами, подорожали сахар и приправы, а жители стали запасаться продуктами.

Ким Чен Ын впервые за время правления не присутствовал на празднованиях по случаю дня рождения деда, основателя северокорейского государства Ким Ир Сена, которые проходят 15 апреля. Это породило спекуляции о его серьезной болезни. Несколько таблоидов (в частности, американский The New York Post, а также британские The Daily Mail и Express) со ссылкой на публикации в китайской социальной сети Weibo написали, что Ким Чен Ын скончался в ночь на 25 апреля – якобы от осложнений после операции на сердце. Другие СМИ писали, что глава КНДР находится в коме.

Северокорейский дипломат, президент Корейской ассоциации дружбы Алехандро Као де Бенос заявил 25 апреля, что информация о болезни Ким Чен Ына не соответствует действительности.

1 мая лидер КНДР принял участие в церемонии завершения строительства завода по производству удобрений. Он выглядел здоровым и улыбался.