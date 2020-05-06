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У нескольких офицеров Западного оперативного командования — COVID-19

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  • 6.05.2020, 16:55
У нескольких офицеров Западного оперативного командования — COVID-19

Минобороны подтвердило эту информацию.

В Западном оперативном командовании у 18 офицеров коронавирус. В Министерстве обороны подтвердили: действительно, в данных воинских частях есть офицеры, у которых тест на COVID-19 дал положительный результат. Сколько их именно, в ведомстве не уточняют, пишет tut.by.

По словам источника, у начальника госпиталя, начальника медицинской службы, руководителя финансово-экономического управления и еще 15 офицеров Западного оперативного командования тесты на COVID-19 дали положительный результат.

— Кроме того, в «инфекционке» в Гродно с коронавирусом находится один солдат-срочник, — написал читатель.

В пресс-службе Министерства обороны пояснили: Западное оперативное командование — это воинские части на территории Брестской и Гродненской областей.

— В этих воинских частях у нескольких офицеров тест на СOVID-19 дал положительный результат, — рассказала Наталья Гаврусик, официальный представитель Министерства обороны. — Никто из них не нуждается в госпитализации, они находятся дома, на самоизоляции.

Выявлен ли COVID-19 у офицеров, которых называет читатель, в Минобороны не уточняют. В ведомстве отмечают: в данный момент в воинских частях, подчиненных Западному оперативному командованию, COVID-19 подтвержден у трех солдат.

— Они госпитализированы в Гродненскую областную инфекционную больницу, состояние их удовлетворительное, в поддержке ИВЛ никто из них не нуждается, — отметила Наталья Гаврусик.

Напомним, 17 апреля сообщалось, что в белорусской армии зафиксированы три случая заражения коронавирусом. Это военнослужащий 72-го учебного центра в Печах (Борисовский район) и двое солдат-срочников 83-го инженерно-аэродромного полка в Бобруйске. Чуть позже появилась информация, что тест на COVID-19 дал положительный результат и у одного из офицеров. Мужчина находится на ИВЛ.


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