Лукашенко: Не такой уж и опасный этот вирус, как казалось вначале 17 6.05.2020, 17:08

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Своим бредом диктатор удивляет даже чиновников.

БТ показало в очередной раз показало новые советы от Лукашенко, «как сохранить здоровье»:

«Люди понимают, что сегодня, если ты уже целовался с кем-то, целуйся дальше, не лезь, если ты мужик, к другой женщине. Ну потерпи месяц. Если ты терся где-то в семье, останься в семье. Выйди на улице, на велосипеде катайся, продышись хорошенько, чтобы легкие заработали как следует. Это же болезнь легких.

Поэтому надо, я уже давно вам говорил, жить той жизнью, которой мы жили, предостерегаясь. Не лезь на рожон. Береженого бог бережет. Если ты в коллективе, в казарме военной… Ну в казарме постоянно находитесь, и если бы уже болели, то болели бы, наверное, все. Или там в частности.

Не такой уж и опасный этот вирус, как казалось вначале.

Это мы сейчас уже из опыта это видим. Притом я не успокаиваю никого. Разные бывают случаи. Если ты где-то занимаешься в школе, в одном классе и так далее, ну так занимайтесь. Они уже притерлись эти ученики друг к другу. Ну и ходите в эту школу. Не надо их на каникулы отпускать, чтобы они разъехались по деревням или куда-то влезли. Так ладно, ученики это не опасно. У нас нет гибели, тьфу-тьфу, слава богу, детей. Они же очень хорошие разносчики этого вируса.