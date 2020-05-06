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Россия сократила добычу нефти до минимума за 10 лет

  • 6.05.2020, 17:16
Россия сократила добычу нефти до минимума за 10 лет

По условиям сделки ОПЕК+ она должна опуститься до 8,5 миллионов баррелей в сутки.

С вступлением в силу сделки ОПЕК+ с мая добыча нефти и газового конденсата в России сократилась до минимума за десять лет, пишет в среду, 6 мая, пишет korrespondent.net со ссылкой на Reuters.

По оценкам издания, добыча упала до 9,5 миллиона баррелей в сутки. В последний раз ниже 10 миллионов баррелей добыча опускалась в августе 2009 года.

До начала действия соглашения ОПЕК+ Россия добывала 11,35 миллиона баррелей нефти и газового конденсата в день.

Такие данные, отмечает агентство, свидетельствуют, что Россия выполняет свои обязательства в рамках сделки, согласно которым добыча нефти должна опуститься до 8,5 миллиона баррелей, но без учета конденсата.

Напомним, 1 мая вступило в силу соглашение ОПЕК+ об ограничении добычи нефти, в рамках которого сокращение в первые два месяца составит 9,7 миллиона баррелей в сутки.


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