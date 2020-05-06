закрыть
6 мая 2020, среда, 21:00
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Знаменитости прочитают книгу «Гарри Поттер и философский камень» в видео-формате

  • 6.05.2020, 17:25
  • 1,227
Знаменитости прочитают книгу «Гарри Поттер и философский камень» в видео-формате

Для первой главы подобрали идеального рассказчика.

Джоан Роулинг совместно со Spotify запустила проект Harry Potter at Home («Гарри Поттер дома») — с 5 мая до конца июня каждый вторник знаменитости будут читать первую книгу франшизы «Гарри Поттер и философский камень». Первую главу прочёл актёр Дэниел Рэдклифф, который исполнил роль титульного персонажа, пишет tjournal.ru.

«Сюрприз! Мы приготовили для вас что-то особенное... С сегодняшнего дня прекрасные друзья Волшебного мира будут по очереди читать первую книгу «Гарри Поттера». А для первой главы, мы думаем, что нашли прекрасного рассказчика...»

Каждая знаменитость будет читать главы по очереди. Следующими участниками проекта станут Стивен Фрай, который ранее озвучивал книги о Гарри Поттере, футболист Дэвид Бекхэм, актриса Дакота Фаннинг, а также Эдди Редмэйн (Ньют Саламандер в «Фантастических тварях»), Клаудия Ким (Нагайна в «Фантастических тварях») и Нома Думезвени (Гермиона в спектакле «Гарри Поттер и проклятое дитя»).

Аудио-версия доступна для пользователей Spotify, а видео-версии публикуют на сайте Wizarding World. Ролик с Рэдклиффом уже можно посмотреть тут.


популярное за неделю

Мнение

«Слушай, нас начали убивать. Береги себя»
«Слушай, нас начали убивать. Береги себя» Любовь Лунёва
За пострадавших от коронавируса белорусским властям придется ответить
За пострадавших от коронавируса белорусским властям придется ответить Михаил Пастухов
Имя этой персоны станет проклятием в тысячах семей, потерявших своих родных
Имя этой персоны станет проклятием в тысячах семей, потерявших своих родных Николай Статкевич
Лидеры оппозиции призывают продолжить Народный карантин до конца мая
Лидеры оппозиции призывают продолжить Народный карантин до конца мая