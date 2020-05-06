Знаменитости прочитают книгу «Гарри Поттер и философский камень» в видео-формате
- 6.05.2020, 17:25
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Для первой главы подобрали идеального рассказчика.
Джоан Роулинг совместно со Spotify запустила проект Harry Potter at Home («Гарри Поттер дома») — с 5 мая до конца июня каждый вторник знаменитости будут читать первую книгу франшизы «Гарри Поттер и философский камень». Первую главу прочёл актёр Дэниел Рэдклифф, который исполнил роль титульного персонажа, пишет tjournal.ru.
«Сюрприз! Мы приготовили для вас что-то особенное... С сегодняшнего дня прекрасные друзья Волшебного мира будут по очереди читать первую книгу «Гарри Поттера». А для первой главы, мы думаем, что нашли прекрасного рассказчика...»
Surprise! We've got a treat for you…From today, amazing friends of the Wizarding World are going to take turns reading Harry Potter book one.— Wizarding World (@wizardingworld) May 5, 2020
And to start us off with Chapter 1, we think you’ll agree we have the perfect narrator...⚡️ #HarryPotterAtHome
https://t.co/w9K77akbou pic.twitter.com/Q03PmjeD5d
Каждая знаменитость будет читать главы по очереди. Следующими участниками проекта станут Стивен Фрай, который ранее озвучивал книги о Гарри Поттере, футболист Дэвид Бекхэм, актриса Дакота Фаннинг, а также Эдди Редмэйн (Ньют Саламандер в «Фантастических тварях»), Клаудия Ким (Нагайна в «Фантастических тварях») и Нома Думезвени (Гермиона в спектакле «Гарри Поттер и проклятое дитя»).
Аудио-версия доступна для пользователей Spotify, а видео-версии публикуют на сайте Wizarding World. Ролик с Рэдклиффом уже можно посмотреть тут.