Знаменитости прочитают книгу «Гарри Поттер и философский камень» в видео-формате 6.05.2020, 17:25

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Для первой главы подобрали идеального рассказчика.

Джоан Роулинг совместно со Spotify запустила проект Harry Potter at Home («Гарри Поттер дома») — с 5 мая до конца июня каждый вторник знаменитости будут читать первую книгу франшизы «Гарри Поттер и философский камень». Первую главу прочёл актёр Дэниел Рэдклифф, который исполнил роль титульного персонажа, пишет tjournal.ru.

«Сюрприз! Мы приготовили для вас что-то особенное... С сегодняшнего дня прекрасные друзья Волшебного мира будут по очереди читать первую книгу «Гарри Поттера». А для первой главы, мы думаем, что нашли прекрасного рассказчика...»

Surprise! We've got a treat for you…From today, amazing friends of the Wizarding World are going to take turns reading Harry Potter book one.



And to start us off with Chapter 1, we think you’ll agree we have the perfect narrator...⚡️ #HarryPotterAtHome

https://t.co/w9K77akbou pic.twitter.com/Q03PmjeD5d — Wizarding World (@wizardingworld) May 5, 2020

Каждая знаменитость будет читать главы по очереди. Следующими участниками проекта станут Стивен Фрай, который ранее озвучивал книги о Гарри Поттере, футболист Дэвид Бекхэм, актриса Дакота Фаннинг, а также Эдди Редмэйн (Ньют Саламандер в «Фантастических тварях»), Клаудия Ким (Нагайна в «Фантастических тварях») и Нома Думезвени (Гермиона в спектакле «Гарри Поттер и проклятое дитя»).

Аудио-версия доступна для пользователей Spotify, а видео-версии публикуют на сайте Wizarding World. Ролик с Рэдклиффом уже можно посмотреть тут.