Премьер Испании предлагает в четвертый раз продлить чрезвычайное положение 1 6.05.2020, 17:34

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По его словам, это важный и безальтернативный вариант для выполнения плана.

Премьер-министр Испании предлагает Конгрессу в четвертый раз продлить чрезвычайное положение в стране в связи с эпидемией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Премьер-министр Испании Педро Санчес предложил Конгрессу, нижней палате парламента, в четвертый раз продлить чрезвычайное положение в стране, введенное для противодействия эпидемии коронавируса, еще на несколько недель.

По словам премьера, это важный и безальтернативный вариант для выполнения плана.

"Отмена чрезвычайного положения сейчас было бы большой, абсолютной ошибкой", - заявил Педро Санчес.

Оппозиция одновременно обвиняет премьера в попытке добиться абсолютной власти.

Для решения о продлении чрезвычайного положения, парламент должен принять его простым большинством. Дебаты продолжаются.

Ранее издание сообщало также, что некоторые руководители регионов Испании выступают против очередного продления чрезвычайного положения.

Чрезвычайное положение в Испании введено с 14 марта. Каждые две недели Конгресс должен его продлевать. Срок последнего продления истекает 9 мая.

Напомним, с 27 апреля в стране возобновили работу промышленные предприятия, а со 2 мая людям впервые позволили выйти на улицу, чтобы прогуляться и заняться спортом после 48 дней изоляции. За эти несколько дней полиция выписала более 36 000 штрафов за несоблюдение дистанции.

4 мая началась так называемая "нулевая фаза" отмена карантина: открылись небольшие магазины, парикмахерские (по предварительной записи), ресторанам разрешили продавать еду "с собой".

В последние 4 дня ежедневное количество умерших от коронавируса в Испании не превышала 200 человек, но сегодня снова возросла. В то же время, новых случаев уменьшается.