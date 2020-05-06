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Под Могилевом задержали блогера Сергея Тихоновского

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  • 6.05.2020, 17:45
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Под Могилевом задержали блогера Сергея Тихоновского
Сергей Тихановский
Фото: «Наша Ніва»

Автора канала «Страна для жизни» два дня преследовала милиция.

После двух дней преследования на дорогах Беларуси милиция задержала youtube-блогера, автора канала ”Страна для жизни" Сергея Тихановского. Это произошло на кольцевой дороге около Могилева, пишет сайт spring96.org.

Машину, где ехал Сергей Тихановский, остановила машина ГАИ. Кроме сотрудника ГАИ к машине подошел сотрудник ОМОНа, который отказывался предъявлять Тихоновскому свои документы. Блогер в это время вел стрим на свой канал, но потом остановил его. Он успел попросить подписчиков приехать на место инцидента и поддержать его.

Блогер Владимир Неронский сообщил о задержании Сергея Тихановского.

Блогер Михаил Аршинский сообщает, что в Могилеве на улице Крупской возле местного изолятора временного содержания стоит наряд ГАИ и проверяет документы у тех, кто подъезжает к зданию. Есть мнение, что Тихоновского привезли туда.

Правозащитники могилевской "Весны" в данный момент ездят по РОВД города, чтоб узнать о судьбе блогера. В РАУС Могилевского района утверждают, что Тихановского к ним не привозили.

Позже в УВД Могилевского облисполкома правозащитникам подтвердили, что Сергей Тихоновский на данный момент действительно находится в ИВС. При этом сотрудники изолятора говорят, что его там нет.

В течение последних двух дней машины проекта "Страна для жизни" много раз останавливала милиция и ГАИ. Вчера, пятого мая, Сергей Тихановский назначил на вечер встречу с подписчиками в Могилеве. Примерно за полтора часа до встречи автодом блогера снова остановили, однако самого Тихановского в нем не оказалось. На место событий приехало много подписчиков, милиция хотела задержать водителя, но подписчики буквально отбили его. В результате милицейское руководство дало приказ милиционерам уйти.


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