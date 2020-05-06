Жена умершего фельдшера: 18 лет отдал скорой помощи 3 6.05.2020, 17:57

3,080

38-летний медик умер в Минске от COVID-19.

В конце апреля фельдшер скорой Алексей почувствовал себя плохо, обратился в поликлинику, и ему сразу диагностировали двустороннюю пневмонию, еще через несколько дней — коронавирус. 5 мая мужчина скончался в больнице. Его жена рассказывает, мужа разрешили похоронить без кремации, но на кладбище она не сможет поехать: женщина вместе с детьми в изоляции, семья ждет анализы на COVID-19, пишет tut.by.

— Первые дни я разговаривала с мужем чуть ли не каждый час, когда ему стало совсем плохо, сказал: «Ты уже не звони, мне тяжело разговаривать». А третьего мая… — на том конце провода Олеся начинает плакать. — Его перевели в реанимацию, говорили, все стабильно. А что было там — не знаю, телефона уже не было.

38-летний Алексей уже много лет работал на 6-й подстанции скорой медицинской помощи в Минске. Как рассказывает его жена Олеся, 21 апреля мужчина после отпуска вышел на работу, через неделю почувствовал себя плохо.

— 29 апреля Алексей пошел в поликлинику на прием, думал взять больничный, был редкий кашель, температура до 38. Я бы даже не подумала, что там что-то серьезное, судя по кашлю. В поликлинике сделали флюорографию — двусторонняя пневмония, — рассказывает Олеся.

В тот же день Алексея госпитализировали в 1-ю минскую больницу, сделали КТ и взяли мазки на коронавирус.

— Мы общались по телефону, муж рассказывал, в палату заходят только медсестры, приносят таблетки, врачей не было. Он не понимал, с кем разговаривать. Я связалась с заведующей подстанцией, где работает Алексей: «Нужно же что-то делать, ему все хуже и хуже». Она позвонила в больницу, там ответили, что все делают. А супруг говорил: ему не ставили капельницы, не делали уколы. Я сама повезла в больницу импортные антибиотики, — вспоминает Олеся.

По ее словам, 2 мая стал известен результат на коронавирус, он был положительным. В тот же день мужчина почувствовал себя хуже, а через три дня скончался в реанимации.

— Алексей, конечно, заболел на работе, успел отработать три смены. Сейчас мы с детьми дома, у нас взяли мазки на коронавирус, ждем результаты. Раз нам выходить на улицу нельзя, вопросами похорон занимается ритуальное бюро. Мужа разрешили не кремировать, гроб сразу отвезут на кладбище, и там можно будет попрощаться. Я поехать не смогу, на похоронах будет мама и брат Алексея, — говорит Олеся. — Муж 18 лет отдал скорой…

У Алексея осталось двое детей. Если в справке о смерти фельдшера будет указано, что он умер от коронавируса, профсоюз выплатит семье 5 тысяч рублей. От каких-либо комментариев руководство 6-й подстанции отказалось и перенаправило в Минздрав.